Quem ganhou a prova do anjo do BBB 22 hoje: acompanhe disputa

Acompanhe quem ganhou a prova do anjo do BBB 22 hoje, em disputa realizada na tarde desta sexta-feira (1). A briga pelo colar da imunidade é realizado ao vivo no Pay Per View do reality show e pode ser acompanha em tempo real pelo DCI. Quem ganhar a prova do anjo estará imune ao paredão dessa sexta-feira.

A prova do anjo está em andamento na tarde dessa sexta-feira, 1, e quem ganhou a prova do anjo do BBB 22 será revelado em tempo real. Participam da prova: Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer, Eslovênia, Jessilane, Linn da Quebrada, Natália, Paulo André e Pedro Scooby. Líder da semana, Gustavo não disputa o colar da imunidade.

O anjo desta semana é autoimune, ou seja, quem é o anjo do BBB 22 hoje se livra da votação da próxima formação de paredão, que será realizada durante o programa ao vivo desta sexta-feira. Além da imunidade, o vencedor conquista um almoço especial ao lado de alguns colegas e recebe uma mensagem em vídeo da família.

A exibição ao vivo da prova do anjo do BBB 22 hoje é realizada no Pay Per View do programa, para assinantes da Globoplay ou o pacote do reality em uma operadora de TV por assinatura. No programa noturno, é exibido um resumo editado da disputa.

Quem já ganhou a prova do anjo do BBB 22

Rodrigo foi o primeiro anjo da edição – dinâmica foi autoimune

Rodrigo é quem foi o segundo anjo do BBB 22 – imunizou Eliezer

Bárbara ganhou o terceiro anjo do BBB 22 – sister ficou imune e pode imunizar Laís também

Pedro Scooby e Paulo André ganharam prova em dupla – Douglas Silva foi imunizado

Arthur Aguiar venceu o quinto anjo – imunizou Natália

Douglas Silva ganhou a sexta prova do anjo – imunizou Gustavo

Arthur Aguiar é quem ganhou o sétimo anjo do BBB 22- imunizou Paulo André

Arthur ganhou a prova do anjo de novo – imunizou Paulo André

Lucas Bissoli ganhou a nona prova do anjo – imunizou Eslovênia

Paulo André foi o vencedor da décima prova do anjo – imunizou Arthur

Dinâmica da semana

Quem é o anjo do BBB 22 hoje está imune, esta será a primeira informação que o apresentador Tadeu Schmidt passará aos brothers na formação de paredão desta sexta. Em seguida, ele dará a palavra para Gustavo, que vai mandar um participante ao paredão e depois escolher quem entre os castigados também deve ser emparedado.

Depois, a casa irá votar no confessionário e quem for o mais citado entre os confinados vai para a berlinda. Nesta semana não haverá prova bate e volta, assim, o paredão será triplo e ninguém escapará. A votação será iniciada ainda no programa ao vivo de hoje e ficará no ar até o programa de domingo (3), dia de eliminação, nova prova do líder e então formação do décimo segundo paredão da edição.

