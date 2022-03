Quem está no paredão BBB 22 e como foi a 8ª votação

Veja como foi a votação que definiu quem está no paredão do BBB 22

A eliminação de mais um participante começou a ser desenhada no maior reality do país e quem está no paredão BBB 22 desta semana é o trio Pedro Scooby, Vinícius e Gustavo. O paredão foi formado durante o programa ao vivo deste domingo, 13 de março, e contou com uma dinâmica nova e prova bate e volta. Confira como foi a votação da semana.

Quem está no paredão BBB 22 desta semana?

Pedro Scooby, Vinícius e Gustavo estão no paredão do BBB 22, o oitavo paredão do reality que foi formado neste domingo, 13 de março. A dinâmica foi comandada por Lucas Bissoli, que é o líder desta semana.

A formação de quem está no paredão começou com a decisão de Arthur Aguiar, que é o anjo da semana e optou por proteger Paulo André nesta semana, dando o colar de imunidade. Depois, foi a vez do líder tomar para si a palavra. O participante mandou Pedro Scooby para o paredão e explicou que sua escolha foi influenciada pelo posicionamento do surfista no reality, que não faz questão de estar na competição.

Os participantes da casa foram ao confessionário e Douglas acabou como o nome mais votado da semana.

Desta vez, a dinâmica para definir quem está no paredão do BBB 22 ganhou um elemento surpresa: Eliezer, que ficou de fora da prova do líder, teve o poder de indicar um participante direto para a berlinda. O participante do Pipoca indicou Gustavo para o paredão, que, por sua vez, teve o poder do contragolpe e levou Vinícius para a berlinda.

Nesta semana, os participantes que disputaram a prova bate e volta foram Gustavo, Vinícius e Douglas. A dinâmica foi transmitida ao vivo e Douglas Silva venceu, escapando da berlinda e dando abertura para a votação da semana. Além da chance de sair do paredão, o vencedor também ganhou um carro 0 KM.

Quem votou em quem no paredão

Os votos que definiram quem está no paredão do BBB 22 foram dados do jeito tradicional, em segredo, dentro do confessionário. Douglas foi o nome mais votado e ocupou a posição de emparedado votado pela casa. Veja quem votou em quem:

Lucas (líder) votou em: Pedro Scooby

Laís votou em: Douglas Silva

Jessilane votou em: Eliezer

Eliezer votou em: Douglas Silva

Eslovênia votou em: Douglas Silva

Pedro Scooby votou em: Eliezer

Natália votou em: Arthur Aguiar

Vinícius votou em: Douglas Silva

Arthur Aguiar votou em: Lais

Paulo André votou em: Eliezer

Linn da Quebrada votou em: Douglas Silva

Douglas Silva votou em: Linn da Quebrada

Gustavo votou em: Eliezer

Votação GShow

Para participar da votação do BBB 22, é preciso visitar o GShow – portal de entretenimento da Rede Globo – no endereço www.gshow.globo.com. Por lá, basta localizar a enquete em destaque, escolher quem deverá ser eliminado, clicar na opção e, por fim, clicar em “Sou Humano”. Depois de todos os passos, a mensagem de confirmação da Rede Globo será exibida ao fim.

O nome do próximo participante eliminado do Big Brother Brasil será conhecido na terça-feira, 15 de março, durante o programa ao vivo. O reality com o resultado final da enquete do BBB 22 vai ao ar às 22h15 (horário de Brasília), tanto na TV quanto no GloboPlay – o serviço de streaming da Rede Globo.

