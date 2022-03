Quem está no paredão BBB 22 e quem votou em quem na 10ª berlinda

Os participantes da 22ª edição do Big Brother Brasil se reuniram na noite deste domingo, 27 de março, para definir quem está no paredão BBB 22 desta semana. Paulo André, Pedro Scooby e Lucas levaram a pior e correm o risco da eliminação. Veja como foi a votação entre os brothers hoje e quando será a próxima eliminação.

Quem está no paredão BBB 22

Paulo André, Pedro Scooby e Lucas formam o trio que está no paredão do BBB 22 – o décimo da temporada. A berlinda foi construída no programa ao vivo deste domingo, 27. Eliezer também foi parar na berlinda, mas escapou da votação popular no “bate-volta”, prova de sorte que foi disputada logo depois da formação da berlinda.

Como de costume, a formação do paredão começou com o anjo. Paulo André, vencedor da prova realizada ontem, deu o colar da imunidade para Arthur Aguiar. Em seguida, Linn da Quebrada, líder da semana, indicou P.A. para a berlinda. A cantora justificou a sua escolha ao dizer que os dois já tiveram um atrito no passado e que o atleta interferiu na sua liderança ao imunizar o ator. Entretanto, ela reforça que a situação é uma saia justa pois não gostaria de ter que indicar um dos meninos neste momento.

A escolha de Lina é coerente com o seu jogo, já que o atleta a indicou quando foi líder e os dois já vinham trocando votos ao longo do programa. Porém, parte do público esperava que a cantora mudasse o alvo, já que o atleta, junto com Pedro Scooby e Douglas Silva, decidiram desistir juntos da prova do líder, quando restavam apenas os quatro na disputa. Assim, Linn se tornou a rainha da semana. Os três, inclusive, foram criticados por Arthur Aguiar – o ator acreditava que, ao saírem da prova, os três o colocaram no paredão, por acreditar que a famosa o mandaria para a berlinda.

Houve uma nova dinâmica durante a votação da casa mais uma vez. Eliezer e Pedro Scooby foram os dois mais votados pelos brothers, e o estudante de Medicina teve direito a um contragolpe. Ele puxou Eliezer para o paredão, sob justificativa de que essa era sua estratégia. O brother a também afirmou que os dois já se desentenderam no passado.

Eliezer, Lucas e Pedro Scooby disputaram a prova bate e volta, e Eliezer levou a melhor. A competição foi um jogo de basquete. Venceu quem acertou cinco bolas na cesta primeiro.

Quem votou em quem no paredão BBB 22

Desta vez, os dois mais votados da casa foram para o paredão, mas apenas quem recebesse mais votos teria direito a um contragolpe, que foi o caso de Lucas.

Paulo André votou em Lucas

Douglas Silva votou em Lucas

Pedro Scooby votou em Lucas

Arthur Aguiar votou em Lucas

Gustavo votou em Lucas

Eliezer votou em Lucas

Eslovênia votou em Douglas Silva

Lucas votou em Eliezer

Natália votou em Pedro Scooby

Jessilane votou em Pedro Scooby

Como foi a prova bate-volta

Diferente das semanas anteriores, a prova bate-volta foi de habilidade. A disputa foi bastante simples: os brothers tinham que acertar bolas em uma cesta de basquete.

Eliezer começou na frente, mas logo foi alcançado por Lucas. Scooby enfrentou um pouco mais de dificuldade e demorou algumas rodadas para pegar o jeito.

Na última rodada, Eli acertou as cinco bolas primeiro, enquanto Lucas errou o último arremesso. O empresário escapou da votação popular.

Votação GShow

A votação para eliminar Paulo André, Pedro Scooby ou Lucas já está aberta e segue até a noite de terça-feira. O público precisa acessar acessar a página oficial do BBB 22 no Gshow: https://gshow.globo.com/realities/bbb/.

Para abrir a página de votação, basta clicar em ‘Paredão BBB 22: vote para eliminar. Paulo André, Pedro Scooby ou Lucas’. O sistema pede um cadastro e é necessário preencher alguns dados como nome completo, data de nascimento, e-mail e criar uma senha. Quem já tiver participado de outras votações só precisa fazer o login.

Feito isso, é só clicar no nome do brother escolhido e confirmar o voto. O sistema pede uma rápida validação de segurança, basta clicar na caixinha ‘sou humano’. O público pode participar quantas vezes quiser.

A eliminação ocorre durante o programa ao vivo da próxima terça-feira, às 23h15, horário de Brasília. O programa começará mais tarde devido ao jogo de futebol da seleção brasileira. Além do canal aberto da Globo, o reality também é exibido através da plataforma de streaming Globoplay.

