Quem está no paredão BBB 22 e quem votou em quem na 11ª berlinda

Os participantes do do Big Brother Brasil se reuniram na noite desta sexta-feira, 1º de abril, para formar o 11º paredão da temporada. Paulo André, Eslovênia e Douglas são os emparedados da vez e um deles vai deixar a casa mais vigiada do Brasil no domingo. Veja como foi a votação surpresa entre os brothers; a eliminação será no domingo, 3.

VOTE NA ENQUETE BBB 22 AQUI

Quem está no paredão BBB 22

Paulo André, Eslovênia e Douglas formam o 11º paredão da temporada. A formação da berlinda pegou os brothers desprevenidos nesta sexta – eles não esperavam que o programa já fosse acelerar o ritmo.

A dinâmica começou com o anúncio de que o anjo é autoimune. Ou seja, Jessilane ficou com o colar da imunidade e não pôde ser votada. Em seguida, o líder Gustavo precisou indicar um dos brothers do castigo do monstro para o paredão. Ele mandou Paulo André para a berlinda, sob a justificativa de que o brother já estava na mira da casa, o que dificultaria a votação no confessionário.

O bacharel em Direito teve direito a mais uma indicação. Ele escolheu Eslovênia para a votação popular, conforme já havia planejado antes. Gustavo justificou sua escolha ao dizer que a moça nunca foi ao paredão, apesar dos mais de 70 dias de programa.

Em seguida, a casa votou no confessionário. Douglas completou o paredão, com 5 votos dos colegas. Não houve prova bate-volta.

A eliminação será anunciada no próximo domingo, a partir das 23h10, horário de Brasília, na Globo. Em seguida, será realizada uma nova prova do líder e mais um paredão será formado.

Quem votou em quem no paredão do BBB 22

Arthur votou em Lina

Paulo André votou em Lina

Douglas votou em Lina

Scooby votou em Lina

Eslovênia votou em Douglas

Eliézer votou em Douglas

Natália votou em Douglas

Lina votou em Douglas

Jessilane votou em Douglas

Votação GShow

A votação para eliminar Paulo André, Eslovênia ou Douglas já está aberta e segue até a noite de domingo. O público precisa acessar acessar a página oficial do BBB 22 no Gshow: https://gshow.globo.com/realities/bbb/.

O sistema pede um cadastro e é necessário preencher alguns dados como nome completo, data de nascimento, e-mail e criar uma senha. Quem já tiver participado de outras votações só precisa fazer o login e seguir para a votação.

O nome e a foto dos três emparedados irão aparecer na página de votação. O sistema pede uma rápida validação de segurança, basta clicar na caixinha ‘sou humano’. O público pode participar quantas vezes quiser.

Para assistir a eliminação, basta sintonizar no canal aberto da Globo logo depois do Fantástico. Também é possível acompanhar o reality através da plataforma de streaming Globoplay.

Quando acaba o BBB 22? O programa está marcado para terminar em 26 de abril, terça-feira, completando 100 dias no ar. O vencedor leva R$1,5 milhão e um carro 0km. O segundo colocado sai com a quantia de R$150 mil e o terceiro com R$50 mil. Ainda não se sabe se os brothers irão se reunir para a final e se haverão atrações musicais neste ano.

