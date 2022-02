Quem ganhou a Prova do Líder BBB 22: Paulo André e Scooby vencem

Veja como foi e quem ganhou a Prova do Líder da semana no BBB 22. Vencedor terá que dividir os moradores entre Vip e Xepa.

Quem ganhou a Prova do Líder no BBB 22? Nesta semana, Paulo André e Pedro Scooby derrotaram os colegas, quem ficará no comando da casa será definido no programa ao vivo de sexta-feira (25), em que os dois serão coroados campeões pelo apresentador Tadeu Schmidt. A liderança foi disputada em uma dinâmica ao vivo, que começou durante o programa desta quinta-feira, 24 de fevereiro e exigiu resistências dos participantes. Veja os detalhes da nova liderança no BBB 22.

Quem ganhou a Prova do Líder no BBB 22?

Paulo André e Pedro Scooby ganharam a Prova do Líder da semana no BBB 22. A prova foi disputada ao vivo, de resistência, a disputa começou no programa de quinta-feira, 24 de fevereiro, e terminou por volta das 8 horas (horário de Brasília) desta sexta-feira, 25 de fevereiro. Na Prova, que foi em dupla e patrocinada por uma das marcas anunciantes do programa, os participantes tiveram que mostrar resistência e atenção na montagem de um quebra-cabeça.

Desta vez a prova contou com uma consequência importante para a semana: a primeira dupla a desistir ou errar, está diretamente no paredão. Os azarados da vez foram Arthur e Lucas.

Eslovênia e Linn da Quebrada se tornaram a segunda dupla a deixar a competição, em seguida, com pouco mais de 5 horas de disputa, foi a vez de Jessilane e Natália saírem. Os próximos foram Vinicius e Eliezer e então Gustavo e Douglas Silva também deixaram a briga pelo líder.

Por último, restaram Jade e Laís e Paulo André e Pedro Scooby, que ganharam a prova do líder do BBB 22.

Quem está no Vip e na Xepa desta semana

Será definido no programa ao vivo de sexta-feira (25) quem está no vip e quem está na xepa, esta divisão não aconteceu após o término da prova de resistência. Sendo o nome mais poderoso da semana no BBB 22, quem ganhou a Prova do Líder garante mais uma semana no reality e algumas vantagens na disputa por R$ 1,5 milhão. Uma delas é a chance de escolher quem está no Vip e quem está na Xepa. Na competição, a divisão da casa não influencia em nada, mas, na rotina dos participantes, significa mais ou menos conforto na casa mais vigiada do País. Basicamente, os membros do Vip ganham mais estalecas, têm opções de produtos no mercado e podem acessar o quarto do líder, ontem tem doces e bebidas ‘melhores’.

Já os competidores da Xepa recebem menos ‘dinheiro’ e contam com opções mais limitadas no mercado da semana, sem opções de carne, por exemplo.

Apesar de ser o responsável pela divisão dos participantes, esta não é a maior regalia do líder da semana. O vencedor da dinâmica, além de ter que indicar um dos participantes direto para o próximo paredão, também ganha acesso ao quarto do líder. O ambiente é pensado especialmente para o líder e conta com uma playlist especial as músicas favoritas de seu morador e um bar exclusivo com bebidas ilimitadas.

Quem já ganhou a Prova do Líder no BBB 22

Primeira semana: Douglas Silva

Segunda semana: Tiago Abravanel

Terceira semana: Jade Picon

Quarta semana: Jade Picon

Quinta semana: Lucas Bissoli

Sexta semana: Pedro Scooby e Paulo André

Dinâmica da semana no BBB 22

Para movimentar a competição entre os participantes, a produção do BBB 22 preparou uma dinâmica especial para a semana. Veja como será o cronograma para os participantes:

Quinta-feira (24/02): Prova do Líder de resistência em duplas. Os primeiros a desistir estão no paredão.

Sexta-feira (25/02): Consagração do líder. A dupla vencedora deverá decidir quem será líder e quem ganhará apenas a imunidade na semana.

Sábado (26/02): Prova do Anjo.

Domingo (27/02): Formação de Paredão. Entenda como será a formação:

Anjo imuniza um;

Líder indica um ao paredão;

A casa, divida em duplas, vota no confessionário. Cada dupla precisa votar em apenas um participante;

O participante que fez dupla com o líder na Prova de resistência, terá voto peso 2.

Todos os participantes, exceto indicado pelo líder, participam da Prova Bate e Volta.

Segunda-feira (28/02): Jogo da Discórdia;

Terça-feira (01/03): Noite de eliminação.

