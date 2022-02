Veja quem está no paredão do BBB 22 nesta semana e como foi a noite de votação entre os brothers. Eliminação será na terça-feira (15).

Quem está no paredão do BBB 22: quem votou em quem na 4ª berlinda

Os participantes do Big Brother Brasil se reuniram na noite deste domingo, 13 de fevereiro, para definir quem está no paredão do BBB 22 nesta semana. Arthur, Bárbara e Natália estão no quarto paredão do reality e um deles deixará o confinamento ainda nesta semana. Veja como foi a votação entre os brothers e sisters nesta semana.

Quem está no paredão do BBB 22?

Arthur, Bárbara e Natália estão no quarto paredão do BBB 22, que foi formado neste domingo, 13 de fevereiro. Laís também foi para a berlinda, mas escapou da votação popular ao vencer a Prova ‘Bate e Volta’, que foi disputada por todos os participantes, exceto indicação do líder.

Antes dos votos começarem, foi a vez dos anjos da semana tomarem as decisões do cargo na semana. Pedro Scooby e Paulo André foram os ganhadores da Prova do Anjo, mas só um deles ganhou a imunidade: Paulo André. Depois disso, eles tiveram que decidir, em conjunto, quem ganharia o colar de imunidade no programa e estaria impossibilitado de integrar a lista de quem está no quarto paredão do BBB 22. Eles optaram por imunizar Douglas Silva.

Depois disso, foi a vez de Jade Picon, a líder da semana, tomar a palavra. A influenciadora decidiu votar em Arthur Aguiar e justificou explicando que foi uma maneira de se proteger e evitar a criação de novas inimizades, especialmente quando considera que votou em Arthur também na semana passada.

Essa é a 2ª vez que o participante protagoniza a lista de quem está no paredão do BBB 22. Desta vez, teve contragolpe e o indicado da líder optou por levar Bárbara para o paredão.

Com os dois primeiros emparedados definidos, foi a vez dos participantes irem ao confessionário votarem uns nos outros. O nome mais votado da noite foi Natália, com 6 votos. Assim como o alvo do líder, o participante mais votado no confessionário também ganhou o poder do contragolpe e pôde escolher um dos participantes para enfrentar na berlinda. Natália puxou Laís para o paredão, completando a lista de quem está no paredão do BBB 22 nesta semana.

Quem votou em quem no BBB 22

A votação para definir quem está no paredão desta semana no BBB 22 foi do jeito ‘tradicional’ e todos os participantes votaram no confessionário. Veja quem votou em quem.

Jade Picon (líder) votou em: Arthur Aguiar

Tiago Abravanel votou em: Natália

Laís votou em: Natália

Jessilane votou em: Pedro Scooby

Eliezer votou em: Natália

Eslovênia votou em: Natália

Lucas votou em: Tiago Abravanel

Bárbara votou em: Lucas

Natália votou em: Laís

Vinícius votou em: Natália

Arthur Aguiar votou em: Laís

Pedro Scooby votou em: Linn da Quebrada

Brunna Gonçalves votou em: Natália

Paulo André votou em: Linn da Quebrada

Maria votou em: Pedro Scooby

Linn da Quebrada votou em: Pedro Scooby

Douglas Silva votou em: Laís

Larissa e Gustavo votaram em: Brunna Gonçalves



Quem ganhou a Prova Bate e Volta?

Nesta semana, os emparedados – exceto o indicado pela líder – tiveram a chance de sair da lista de quem está no paredão do BBB 22 por meio da prova ‘Bate e Volta’. A dinâmica aconteceu ao vivo, neste domingo (13), e exigiu dos participantes sorte. Participaram a prova: Natália, Laís e Bárbara.

Para vencer, o confinado precisou encontrar celulares com o aplicativo do PicPay instalado em uma dinâmica de três fases.

Laís foi o nome sortudo da vez e está fora do paredão.

Resultado Casa de Vidro: participantes entraram para o BBB?

Foi neste domingo também que o público conheceu o resultado oficial da enquete da casa de vidro. De acordo com Tadeu Schmidt, 52,77% dos votos foram para que Gustavo e Larissa entrassem para o elenco oficial do programa.

Sendo assim, eles passam a fazer parte da lista de participantes do programa. Eles entram para a competição com uma imunidade e ainda tiveram que votar, em aberto, em um único participante.

Votação no GShow

Depois da definição de quem está no paredão do BBB 22, a Globo abriu oficialmente a votação para escolher o eliminado da vez. O público deve votar exclusivamente na internet, por meio do GShow, o portal de entretenimento da emissora.

Para votar, é só visitar o endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar em quem deve ser o eliminado. Entre os emparedados, o mais votado deixará o confinamento na próxima terça-feira, quando acontecerá a segunda noite de eliminação da edição.

