Quem está no paredão do BBB 22? Naiara Azevedo já está na berlinda

Quem está no paredão do BBB 22 até agora? Naiara Azevedo já foi parar na berlinda como consequência da prova do líder da semana. O BBB preparou uma semana cheia de “armadilhas” para os brothers e o parquinho promete pegar fogo.

Quem já está no paredão do BBB 22?

Naiara Azevedo já está no terceiro paredão do BBB 22. A cantora sertaneja foi parar na disputa por permanência devido a uma das consequências da prova do líder da semana. No total, haviam quatro consequências, duas boas e duas ruins.

Naiara está no paredão por causa de Jade Picon, a influenciadora digital venceu a nova disputa pelo líder e precisou escolher quatro pessoas para as consequências, sem saber se elas eram boas ou ruins. As opções de Jade foram Naiara, Lucas, Natália e Jessilane.

Natália foi a primeira a abrir seu pergaminho, a mineira descobriu que estará imune neste novo paredão e comemorou muito. Em seguida, foi a vez de Jessi abrir o seu, a professora de biologia foi direto para a xepa.

A terceira pessoa a descobrir sua consequência foi Naiara Azevedo, quem está no paredão do BBB 22 por enquanto. Por último, Lucas abriu seu pergaminho e ganhou um passaporte direto para o vip.

Naiara terá chance de escapar do paredão, pois vai poder participar da prova bate e volta de domingo (6), o único participante que ficará de fora da disputa será o indicado do líder.

Como vai ser a formação de paredão desta semana?

O paredão desta semana será triplo, no total quatro vão parar na berlinda, mas alguém vai escapar com a disputa do bate e volta.

Naiara Azevedo é quem já está no paredão, então ela não poderá ser votada. O primeiro movimento da noite de domingo será a imunização do anjo, depois o líder indicará alguém.

A partir daí, começará a votação da casa. Serão sorteados oito participantes que votarão de forma aberta na sala e colocarão alguém no paredão. Depois, os demais vão votar de forma secreta no confessionário e assim emparedarão mais um participante.

A prova bate e volta será realizado entre os indicados da casa e Naiara Azevedo. Quem se salvar, está fora da disputa por permanência. O programa de domingo está com previsão para começar às 23h10, depois do Fantástico, de acordo com o cronograma oficial da TV Globo.

Quando é a prova do anjo?

A prova do anjo será realizada no sábado (5) e ela também terá consequências. O primeiro eliminado da disputa irá direto para o castigo do monstro. Quem vencer a prova do anjo desta semana do BBB 22 estará bem longe do paredão, pois a dinâmica será um “super anjo”. Ou seja, quem ganhar estará imune e também poderá imunizar um colega.

Porém, se Naiara Azavedo, que já está no paredão, vencer a disputa, ela poderá apenas imunizar alguém. A cantora não poderá se salvar com a imunidade do super anjo, a única forma de escapar da berlinda será vencendo o bate e volta.

Se Natália vencer, como a designer de unhas já está imune, o super anjo não fará muita diferença para ela, a mineira apenas ajudará um colega a também se salvar da berlinda.

Como assistir

A disputa do anjo geralmente é realizada no final da manhã e começo do período da tarde, entre 12h00 e 14h00. Para assistir ao vivo, é necessário ter acesso ao Pay Per View do reality show, seja por uma empresa que presta serviço de TV a cabo ou um dos pacotes da Globoplay, que variam de R$ 19,90 a R$ 89,90.

Para quem prefere assistir de graça, é só esperar pelo programa ao vivo. Neste caso, você estará acompanhando a disputa de forma editada no programa diário noturno, comandado por Tadeu Schimidt. Para quem optar por esta opção, é só sintonizar na TV Globo ou usar a aba “Agora na TV” da Globoplay no horário do reality show.