Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 22: Jade vence a disputa

Quem ganhou a Prova do Líder no BBB 22? Jade venceu a disputa e se tornou o 3º líder da edição. A prova exigiu concentração dos participantes, e o vencedor da noite foi apresentado durante o programa desta quinta-feira, 3 de fevereiro. Com a vitória, o novo líder também teve que definir a divisão do Vip e Xepa da semana.

Jade foi quem ganhou a Prova do Líder desta semana no BBB 22. A dinâmica foi disputada ao vivo, no programa desta quinta-feira, 3 de fevereiro, comandado por Tadeu Schmidt, os participantes disputaram a prova da lojas Americanas, onde cada um deveria identificar a última posição em que seu produto apareceu na tela. Quem somasse mais pontos então levaria a liderança.

Nessa semana, a líder teve consequências e precisou tomar 4 decisões: Naiara está no paredão; Lucas no VIP e Jessi na Xepa, e Natália ganhou a imunidade na formação da berlinda.

Com o cargo de liderança para os próximos dias, o novo líder também garantiu a imunidade para a próxima semana, o acesso ao quarto do líder, o Cinema do Líder e ainda terá a responsabilidade de mandar um dos concorrentes direto para a berlinda, no próximo domingo (6), quando o paredão deverá ser formado.

Além disso, Jade também foi quem dividiu a casa entre os grupos Vip e Xepa, definindo quais participantes vão passar a semana vivendo com menos estalecas.

Quem já ganhou a Prova do Líder no BBB 22

Primeira semana: Douglas Silva

Segunda semana: Tiago Abravanel

Terceira semana: Jade Picon

Com a confirmação de que Jade é quem venceu a Prova do Líder, a formação do terceiro paredão da edição começa a ocupar a mente dos participantes. O paredão será formado no domingo, 6 de fevereiro.

Cronograma BBB 22

Prova do líder na quinta (03/02): líder escolhe quatro jogadores para encarar, cada um, uma consequência:

– ir direto para o paredão

– ir para o VIP

– ganhar imunidade

– ir para a xepa

Prova do Anjo: O primeiro eliminado da prova vai para o monstro. O ano tem chance de ganhar um voto com peso dois. Superanjo será autoimune e vai imunizar alguém

Paredão triplo: emparedado pela consequência da prova do líder; Anjo imuniza um; O líder indica um; Dois indicados pela casa, com ordem de votação por sorteio; Os primeiros oito sorteados votam em aberto e indicam um ao paredão; Os últimos nove sorteados votam no confessionário e indicam mais um;

Prova bate-volta: três vão disputar o 3º paredão do BBB 22.

