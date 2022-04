Quem está no paredão e quem votou em quem na 14ª berlinda

Veja quem está no paredão do BBB 22, formado neste domingo - Foto: Reprodução/Globo

Na noite deste domingo, 10 de abril, os participantes do Big Brother Brasil se reuniram para formar mais uma berlinda. Paulo André, Natália e Gustavo são os emparedados da vez e um deles vai deixar a casa mais vigiada do Brasil na próxima terça-feira, 12. Veja como foi a votação entre os brothers e quem está no paredão do BBB 22.

Quem está no paredão BBB 22

Paulo André, Natália e Gustavo formam o 14º paredão da temporada. A formação da berlinda foi realizada na noite de domingo, logo após a eliminação de Linn da Quebrada em consequência de um paredão extra formado na sexta-feira.

A dinâmica começou com a realização da uma nova prova do líder, na qual Eliezer foi o campeão. Depois, os brothers foram para a sala para dar início às indicações.

O líder Eliezer mandou Paulo André para o paredão. Em seguida, a casa votou no confessionário. Natália foi o mais votada.

Como mandava a dinâmica da semana, um sorteio na urna dedo-duro foi realizado e quem foi sorteado escolhia alguém para revelar o voto. Quem tivesse o voto revelado vai indicar alguém ao paredão. Nisso, Natália mandou Gustavo para a berlinda.

A eliminação será anunciada na próxima terça-feira, a partir das 22h35, horário de Brasília, na Globo. O programa é exibido logo após a novela Pantanal.

Para assistir a eliminação, basta sintonizar no canal aberto da Globo. Também é possível acompanhar o reality através da plataforma de streaming Globoplay na aba ‘Agora na TV’.

Quem votou em quem no paredão do BBB 22

Arthur Aguiar vota em Natália

Jessilane vota em Gustavo

Natália vota em Gustavo

Pedro Scooby vota em Natália

Douglas Silva vota em Natália

Gustavo vota em Natália

Paulo André vota em Natália

Votação GShow

A votação para eliminar Paulo André, Natália ou Gustavo já está aberta e segue até a noite de terça, quando será encerrada durante o programa ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt. O Gshow é o portal oficial de entretenimento da Globo onde os votos são contabilizados: https://gshow.globo.com/realities/bbb/.

Primeiro, o sistema pede um cadastro. Os internautas que já tiverem participado de outras votações só precisa fazer o login e seguir para a votação.

Em seguida, as fotos dos três emparedados da vez irão aparecer. O sistema pede uma rápida validação de segurança, basta clicar na caixinha ‘sou humano’. O público pode participar quantas vezes quiser.

Quando acaba o BBB 22? Assim como no ano passado, o BBB 22 terá 100 dias de duração será encerrado e em 26 de abril, terça-feira. Ainda não se sabe como será a cerimônia neste ano, se todos os brothers vão voltar para assistir ao último episódio e se haverá atrações musicais.

No último capítulo do BBB 22, a produção costuma exibir VT’s relembrando a trajetória dos três participantes que conseguiram chegar até o pódio. O anúncio do vencedor só acontece no final do programa, com direito a chuva de confete e muita emoção.

