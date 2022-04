Quem saiu do BBB 22: Lina é a 12ª eliminada; veja a porcentagem

Linn da Quebrada foi quem saiu do BBB 22 neste domingo, 10 de abril. A sister foi a décima segunda eliminada do reality show com 77,16% dos votos. Ela disputava a permanência na casa com Eliezer, que somou 15 66 %, e Gustavo, que recebeu apenas 6,74%.

Foram mais de 83 milhões de votos no Gshow, portal oficial onde ocorre a votação.

Linn da Quebrada é quem saiu do BBB 22

Linn da Quebrada foi quem saiu do BBB 22 no décimo segundo paredão da temporada. Ela foi indicada pelo líder Douglas Silva durante o paredão formado no último domingo, 8. Ao mandar a sister para a berlinda, o ator disse que o jogo está em uma altura que não dá para pensar com o coração. “Está afunilando, e já nos declaramos como antagonistas. Ela sabe separar relação jogo de amizade, então vou indicar Lina”.

Ela foi derrotada por Eliezer, único brother que não recebeu nenhum voto para ser salvo do paredão. O designer por sua vez teve direito a um contragolpe e puxou Gustavo para o paredão.

Durante sua trajetória no BBB 22, Linn se tornou parte das ‘comadres’, trio formado por ela, Natália e Jessilane. Esse foi o terceiro paredão da sister, sendo que o segundo foi falso e vencido por Arthur Aguiar com mais de 80% dos votos.

Lina já foi bastante popular entre o público do programa e chegou a ser cogitada como uma das possíveis ganhadoras do prêmio de R$1,5 milhão. No entanto, perdeu força na semana em que se tornou líder. Ela disputava a prova de resistência com Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva quando, em consenso, os meninos decidiram deixar a prova juntas, o que tornou a cantora líder.

Na hora de formar o paredão, Linn indicou P.A. para a berlinda – de certa forma, a escolha foi coerente com o jogo da famosa, já que ela e o atleta trocaram vários votos ao longo da temporada. Entretanto, parte do público viu a atitude da cantora como uma traição e achava que ela deveria ter indicado outra pessoa.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as novidades do Big Brother Brasil e as últimas notícias do Brasil e do Mundo sobre entretenimento, futebol, TV e economia.

Quem ainda está no BBB?

Com a saída de Linn da Quebrada, sobram apenas oito brothers na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão, sendo quatro do camarote (Arthur Aguiar, Douglas Silva, Paulo André e Pedro Scooby) e quatro pipocas (Eliezer, Gustavo, Jessilane e Natália.

O BBB 22 está marcado para terminar em 26 de abril, terça-feira. O programa deve manter o ritmo acelerado até a final do programa, na qual apenas três participantes vão subir ao pódio.

O primeiro lugar leva para casa o grande prêmio em dinheiro de R$1,5 milhão e um carro 0km. O segundo e o terceiro lugar também enchem a conta: o segundo mais votado ganha R$150 mil, enquanto o terceiro fica com R$50 mil.

Ranking das maiores rejeições da temporada

Laís: 91,25% dos votos.

Larissa: 88,59% dos votos.

Bárbara: 86,02% dos votos.

Jade Picon: 84,93% dos votos.

Eslovênia: 80,74%.

Lucas: 77,54% dos votos.

Brunna Gonçalves: 76,18% dos votos.

Naiara Azevedo: 57,77% dos votos.

Vinícius: 55,87% dos votos.

Luciano: 49,31% dos votos.

Rodrigo: 48,45% dos votos.

+ Almoço do anjo do BBB 22 hoje: horário e quem Scooby convidou