Quem está no paredão e quem votou em quem na 15ª berlinda

Mais um paredão foi formado na noite desta sexta-feira, 15 de abril. A dinâmica começou com a indicação do líder Gustavo, que mandou Jessi e Eliezer para a berlinda, e ainda desempatou a votação entre Douglas e Arthur. Confira a dinâmica completa e quem está no paredão do BBB 22.

VOTE NA ENQUETE BBB 22 AQUI

Quem está no paredão BBB 22

Jessi, Eliezer, Arthur e DG estão no décimo quinto paredão do BBB 22, formado na noite desta sexta-feira durante o programa ao vivo.

A dinâmica começou com a indicação do líder Gustavo. Sem surpresas, ele indicou Jessi sob a justificativa que a sister não enfrentava a berlinda há semanas. A casa votou no confessionário e os votos empataram entre Arthur e Douglas.

Arthur foi o escolhido por Gustavo. A surpresa da semana é que o paredão é quádruplo e assim, o ator teve direito ao contragolpe e indicou Douglas.

Quem votou em quem no paredão do BBB 22

Scooby votou em Arthur

Douglas votou em Arthur

Paulo André votou em Arthur

Arthur votou em Douglas

Jessi votou em Douglas

Eliezer votou em Douglas

Quando será a eliminação?

A eliminação será no domingo, 17 de abril, a partir das 23h10, horário de Brasília. O programa é exibido na Globo logo após o Fantástico – também é possível assistir através do Globoplay na aba ‘Agora na TV’, mediante cadastro gratuito.

Essa será a 14ª eliminação do BBB 22 e sobrarão apenas seis brothers na disputa pelo prêmio. Até a data da final, mas três deles serão eliminados – apenas três sobem no pódio no último programa da temporada e levam prêmios em dinheiro.

O cronograma da reta final do programa ainda não foi divulgado pela produção, mas é provável que o reality siga a dinâmica ‘modo turbo’ e faça mais paredões extras – afinal, faltam apenas 13 dias para o fim da temporada.

Apesar da audiência se manter alta, o BBB 22 não empolgou o público nas redes sociais. Reflexo disso é que o número de votos nos paredões vem caindo ao longo das semanas. A berlinda que eliminou Natália contabilizou apenas 33 milhões de votos, bem longe da média de 100 milhões de votos que o programa recebeu nas primeiras semanas.

Essa é a terceira edição que o BBB convida famosos para participarem do programa. No entanto, é a primeira vez que um Camarote pode vencer o reality show. Arthur Aguiar possui uma forte e engajada torcida que pode levá-lo até o lugar mais alto do pódio. Entre os Pipocas, restam apenas Gustavo e Jessilane.

Votação GShow

A votação para eliminar Jessi, Eliezer, Arthur ou DG está aberta desde o fim do programa ao vivo e segue até domingo, 17 de abril, quando o apresentador Tadeu Schmidt encerrar a contagem dos votos ao vivo. Para votar, siga os passos:

– Acesse: show.globo.com/realities/bbb/

– Se cadastre ou faça login no portal.

– Entre na votação oficial na página do BBB 22.

– Clique sobre a foto do brother que você quer que saia do programa no domingo.

– Faça a validação de segurança e confirme o voto.

O Gshow é o único portal em que os votos são contabilizados para a eliminação. No entanto, é possível acompanhar a votação das enquetes extraoficiais no DCI.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as novidades do Big Brother Brasil e as últimas notícias do Brasil e do Mundo sobre entretenimento, futebol, TV e economia.