Gustavo recebeu apenas duas pulseiras do vip do BBB 22

Quem está no vip do BBB 22 e na xepa do líder Gustavo

Quem está no vip do BBB 22 e na xepa do líder Gustavo

Após a décima primeira prova do líder da temporada ser encerrada nesta quinta-feira (31), uma nova divisão foi realizada na casa. Quem está no vip do BBB 22? O reinado de Gustavo da casa definiu quem vai comer bem esta semana e quem vai passar perrengue na xepa.

Quem está no vip do BBB 22

Paulo André e Douglas estão no vip do BBB 22 do líder Gustavo, que pela primeira vez conquistou a liderança. Como é reta final, o brother recebeu menos pulseiras para a parte mais rica da cozinha, e por isso a xepa estará lotada na próxima semana. Cada participante no vip recebe 1000 estalecas e ganha o direito de frequentar o quarto do líder.

Pedro Scooby, Arthur, Eliezer, Jessi, Lina, Natália e Eslovênia estão na xepa do BBB 22 desta semana. Os brothers que vão para a xepa recebem um número menor de estalecas do que os integrantes do vip, apenas 500.

Uma das vantagens de ser quem está no vip é poder desfrutar de uma variedade maior de alimentos, entre carnes, verduras, frutas, entre outros. Além disso, os privilegiados da casa também possuem acesso a temperos, o pessoal da xepa sofre ao ter que lidar apenas com sal para dar gosto à comida.

A divisão entre quem está no vip e na xepa do BBB 22 foi realizada durante o programa ao vivo desta quinta-feira (31). Após a coroação de quem venceu a décima primeira prova do líder da temporada, foram entregues as pulseiras aos escolhidos.

Veja como foi a prova do líder.

Como é possível ganhar estalecas

Além das estalecas que os brothers ganham semanalmente, por estarem na xepa ou vip, também há uma maneira de conquistar dinheiro no confinamento: com o celular do programa. Ao gravarem vídeos e tirarem fotos para o Feed BBB com o aparelho disponibilizado pelo reality show, os participantes ganham estalecas que podem ser usadas nas compras semanais de comida.

Porém, há um limite estabelecido pela produção de quantas fotos e vídeos podem ser realizados pelos brothers semanalmente para o ganho de estalecas.