Quem está no VIP do BBB 22 com a Jade?

Jade é a nova líder do BBB e, além da imunidade, ela pode escolher os brothers para fazer parte mais privilegiada da casa. Como consequência da prova da liderança na quinta, Lucas conseguiu ir para o VIP automaticamente. Mas quais foram as escolhas da influencer e quem está no VIP do BBB 22?

Quem está no VIP do BBB 22 e quem está na xepa

Ao todo, seis pessoas estão no VIP da terceira semana do BBB. A líder jade escolheu Bárbara, Laís, Vinicius e Eliezer para o Vip da semana. Lucas também faz parte do grupo que vai ter mais privilégios essa semana, mas isso só aconteceu na sorte.

Após a prova, em uma dinâmica surpresa, Jade precisou escolher aleatoriamente quatro participantes, que por sua vez precisaram selecionar 4 pergaminhos – um cada um. Como consequência, Naiara Azevedo foi para o Paredão, Natália ganhpu imunidade, Lucas agora está no Vip e Jessi foi parar na Xepa .

Falando em xepa, há 12 pessoas no grupo. Para alguns deles, essa será a primeira semana comendo rabada. A xepa é formada por Pedro Scooby, Douglas Silva, Tiago Abravanel, Eslovênia, Jessilane, Linn da Quebrada, Naiara Azevedo, Arthur Aguiar, Brunna Gonçalves, Maria, Natália e Paulo André.

Líder pode sair do VIP?

Apesar de estar regada de privilégios, concedidos pela liderança, Jade agora corre o risco de perder tudo isso. Acontece que Naiara Azevedo está no paredão e já pensa em se vingar da líder, que apenas a escolheu para pegar um dos pergaminhos. A cantora confessou que se ganhar o anjo, vai mandar a líder jade para o monstro.

Assim, a jovem perderia as benesses do quarto líder e as regalias do VIP. Lá vem fogo no parquinho. A prova do anjo será no sábado, 5 de fevereiro, e o paredão será realizado na noite de domingo, 6 de fevereiro.