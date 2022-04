Quem está sendo mais votado para sair do BBB 22 hoje (10/04)

A votação do décimo terceiro paredão da temporada está a todo vapor e ainda restam muitas horas para que a enquete oficial do programa seja encerrada. Quem está sendo mais votado para sair do BBB 22? O resultado do paredão será divulgado hoje, domingo, 10 de abril.

Enquete BBB 22: vote em quem deve sair

Quem está sendo mais votado para sair do BBB 22 no UOL?

Linn da Quebrada é quem está sendo a mais votada para sair do BBB 22 na enquete do UOL. A sister domina a liderança da parcial e está bem a frente dos adversários – Consulta realizada na faixa das 9 horas da manhã deste domingo (10).

Enquanto a sister soma 60,77% de um total de 172 mil votos, Gustavo vem em segundo com 20,58%. A diferença entre a dupla é grande, Lina soma 40,19% a mais que o vice-líder da votação e por isso corre perigo de deixar o programa.

Em uma votação pouco acirrada na parcial do UOL, quem não está sendo o mais votado para sair é Eliezer. Aparentemente, o brother respira aliviado na lanterna e soma 18,64%.

Este é o segundo paredão de Linn da Quebrada e o terceiro para Eliezer e Gustavo.

Histórico

Linn da Quebrada é quem está sendo mais votada para sair do BBB 22 desde que a enquete do UOL foi publicada. A sister corre grande perigo de deixar o programa segundo a parcial. Pouco antes do final da noite de sexta-feira (8), a famosa já somava 65%, enquanto seus adversários tinham 22,28% e 12,72%.

No período da tarde de sábado (9), o percentual da sister diminuiu, porém, ela continuou em primeiro lugar com 60,90% dos votos. Gustavo tinha 20,20% e Eliezer 18,90%. No começo da noite de sábado, a sister tinha 60,64%, enquanto Gustavo ficou com 19,88% e Eliezer aumentou seu percentual para 19,48%.

Quem está sendo mais votado para sair do BBB 22 no DCI?

Na parcial do DCI, a votação também não está favorável para Linn da Quebrada. Nesta enquete, a sister continua sendo a mais votada para sair do BBB 22. A cantora tem por enquanto 79,00% dos mais de 376 mil votos computados até agora – Consulta também realizada por volta das 9 da manhã de domingo (10).

Nesta votação, Gustavo também é o segundo colocado. O brother soma 12,20% dos votos, uma diferença de 66,8% para o percentual de Linn da Quebrada.

Em último vem Eliezer, com apenas 8,80% dos votos. O designer é indicado pela parcial como alguém fora de perigo e com poucas chances de sair hoje (10) do programa. A diferença entre sua posição e o primeiro lugar é de consideráveis 70,2%.

Quem já saiu do BBB 22

Até agora foram eliminados Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon, Vinícius, Laís, Lucas e Eslovênia. Linn da Quebrada pode se juntar a esse grupo em breve, pois é quem está sendo mais votada para sair do BBB 22 por enquanto nas parciais.

Favoritos BBB enquete UOL atualizada: veja a torcida do público

Que horas começa a eliminação hoje?

O programa de hoje do BBB 22 vai começar às 23h10, segundo o cronograma oficial da Rede Globo. O reality show vai ao ar depois do Fantástico e ficará nas telinhas até às 00h45, horário que começa o Domingo Maior. Depois da eliminação de Gustavo, Eliezer ou Linn da Quebrada, apontada até agora como quem está sendo mais votada para sair do BBB 22, uma nova formação de paredão irá acontecer, a décima quarta da temporada.

Programa de domingo também exibirá almoço do anjo Scooby, relembre como foi a disputa:

Leia também

Enquete BBB22: qual foi a pior edição até hoje?