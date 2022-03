Quem está sendo mais votado para sair do BBB 22: Gustavo, Vini ou Scooby?

Gustavo, Pedro Scooby ou Vinícius? Um deles vai deixar a casa mais vigiada do Brasil amanhã (15). A votação oficial ocorre no Gshow, mas já é possível saber quem está sendo mais votado para sair do BBB 22 através das enquetes do DCI e do UOL. Confira abaixo.

Quem está sendo mais votado para sair do BBB 22 hoje

Vinícius está sendo mais votado para sair do BBB 22, de acordo com a enquete UOL e DCI. Em ambas apurações, o cearense tem mais de 70% dos votos do público.

Em consulta realizada às 14h50 desta segunda, 71,70% votaram a favor da eliminação de Vinícius. Gustavo e Pedro Scooby não correm risco de sair, somando apenas 22,52% e 5,78% dos votos.

A enquete do UOL aponta para o mesmo resultado. Vyni tem 72,47% de rejeição, enquanto Gustavo e Scooby estão em segundo e terceiro lugar com 20,69% e 6,84% dos votos.

Se o resultado das enquetes for assertivo, essa será a quinta semana seguida que o quarto Lollipop perde um membro. O grupo, que se tornou impopular entre o público, vem perdendo todos os seus integrantes ao longo das últimas semanas.

+ Enquete BBB 22 + Votação: Scooby, Gustavo ou Vini, quem sai

Vyni entrou como promessa, mas não agradou

Vinícius pode ser eliminado amanhã e terminar um ciclo que parecia promissor. Quando seu vídeo de apresentação foi exibido na televisão, o cearense agradou grande parte do público e antes mesmo da estreia do BBB 22, ganhou mais de 3 milhões de seguidores no Instagram.

Entretanto, Vyni foi perdendo força ao longo das semanas. Ele faz parte do quarto Lollipop, o grupo mais fraco do programa e que vem perdendo membros consecutivamente.

Além disso, o público vem apontando que o brother força um humor que não é natural e fingindo ser desastrado – como nas vezes em que ele bateu com o rosto na parede e se desequilibrou na cadeira do confessionário.

Também há a questão do relacionamento com Eliezer. Vyni sempre está ao lado do brother e quase não tem momentos de destaque sozinho. O público aponta que o participante pode estar apaixonado pelo designer, que não sente o mesmo por ele. A relação dos dois tem gerado comparações com Victor Hugo e Guilherme Napolitano, do BBB 20.

+ Quem está no paredão BBB 22 e como foi a 8ª votação