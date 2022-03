Quem ganhou a prova do anjo BBB 22 hoje; acompanhe disputa

Prova do anjo do BBB 22 é realizada na tarde desta sábado, 26 de março.

Mais uma disputa que promete mudar os rumos do Big Brother Brasil. A disputa em busca do colar da imunidade será realizada neste sábado, 25, e quem ganhou a prova do anjo do BBB 22 hoje será apresentado em tempo real. A dinâmica começará por volta das 13 horas.

Quem ganhou a prova do anjo BBB 22

Acompanhe em tempo real quem ganhou a prova do anjo do BBB 22 hoje. Por enquanto, quem participa da disputa são: Arthur, Pedro Scooby, Douglas, Paulo André, Natália, Eliezer e Jessi. Linn é a nova líder, e por isso não estará na dinâmica.

Além do colar de imunidade, quem ganhou a prova do anjo do BBB 22 também recebe um dos presentes mais cobiçados do reality show: um vídeo da família e amigos durante o especial almoço do anjo, que acontece aos domingos. Quem vence a disputa tem o direito de convidar alguns confinados para a refeição no segundo andar da casa.

Quem já ganhou a prova do anjo BBB 22

Rodrigo foi quem venceu a 1ª prova do anjo do BBB 22

Rodrigo também venceu a 2ª prova do anjo da temporada

Bárbara foi campeã na 3ª disputa do anjo

Paulo André e Pedro Scooby venceram a 4ª prova

Arthur Aguiar foi o 5º anjo da edição

Douglas Silva venceu a 6ª prova do anjo

Arthur Aguiar venceu a 7ª disputa

Arthur Aguiar levou o 8º anjo

Lucas foi quem venceu a 9ª prova do anjo do BBB 22

Quem já foi monstro no BBB 22

Eliezer e Naiara Azevedo

Jade Picon, Paulo André e Brunna Gonçalves

Arthur Aguiar, Douglas Silva e Pedro Scooby

Linn da Quebrada, Natália e Lucas

Larissa e Laís

Jessilane e Vinícius

Eslovênia, Linn da Quebrada e Laís

Eliezer e Vinícius

Eliezer e Gustavo

Dinâmica do paredão do BBB 22

O décimo paredão da temporada terá dois emparedados pela casa e um contragolpe. Primeiro, quem ganhou a prova do anjo do BBB 22 desta semana vai imunizar alguém, em seguida será dado o voto da líder da semana. Depois, a casa irá votar.

Os dois mais votados vão para o paredão, o participante entre eles que tiver recebido mais votos terá a chance de contra golpear. Depois que alguém for puxado para a berlinda, será realizado o bate e volta para livrar um deles do paredão.

A décima prova do líder do BBB 22 foi vencida por Linn da Quebrada, a cantora foi coroada no programa ao vivo de sexta-feira (25) e ainda ganhou R$ 24 mil reais da marca que patrocinou a disputa. A competição foi de resistência, no final sobraram Lina, Douglas Silva, Pedro Scooby e Paulo André. Os três colegas resolveram desistir da disputa e cederam a liderança para a famosa.

