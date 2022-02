Quem ganhou a prova do anjo BBB 22 hoje? Bárbara é o novo anjo (05/2)

Veja quem ganhou a prova do anjo no BBB 22 hoje - Foto: Reprodução/Globo

Quem ganhou prova do anjo do BBB 22 hoje 05/2? Bárbara recebeu o colar da imunidade do BBB 22 neste sábado após uma prova que exigiu inteligência dos brothers. O participante poderá imunizar um amigo, mas também tem outra surpresa: o anjo é autoimune.

Além, disso a vencedora ganhou R$ 10 mil e o almoço do anjo.

Quem ganhou a prova do anjo do BBB 22 hoje, sábado

A prova do Anjo de hoje, sábado, 5 de fevereiro, foi disputada por todos os brothers e Bárbara foi quem ganhou . Na competição, todos os jogadores começaram a prova com três plaquinhas que indicavam privilégios: poder, dinheiro e mimo.

Por ordem tirada no sorteio, cada um deveria escolher um colega para perder um privilégio. Quem perdesse as três placas primeiro seria eliminado. Arthur foi o primeiro a ficar sem os privilégios e foi direto para o monstro.

Bárbara foi a única que chegou ao fim da prova com uma plaquinha e ganhou a disputa.

Quem está no castigo do monstro?

Pedro Scooby, Douglas Silva e Arthur Aguiar receberam o castigo do monstro. Como consequência, os jogadores perderam 300 estalecas, como acontece com quem está no Monstro. Eles terão que permanecer grudados com uma roupa de ‘mola’ até a noite de domingo.

+ BBB 22 flopado? Até brothers criticam marasmo na casa

Programação BBB 22

Paredão triplo no domingo: emparedado pela consequência da prova do líder; Anjo imuniza um; O líder indica um; Dois indicados pela casa, com ordem de votação por sorteio; Os primeiros oito sorteados votam em aberto e indicam um ao paredão; Os últimos nove sorteados votam no confessionário e indicam mais um. Por fim, a prova bate-volta; três vão disputar o 3º paredão do BBB 22.

A votação da enquete BBB 22 pela votação no gshow começa no domingo, dia 6. Para participar, é preciso ter uma conta Globo. O cadastro é simples e gratuito, e também pode ser feito com a sua conta do Facebook ou do Google. O cadastramento precisa ser realizado apenas uma vez e vale para futuras votações.

+ BBB 22 vai ter casa de vidro e votação aberta para o público