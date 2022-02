BBB 22 vai ter casa de vidro e votação aberta para o público

Será o fim do BBB do amor? Boninho anunciou nesta sexta, 4 de fevereiro, que haverá uma casa de vidro no BBB 22 para tentar contornar a falta de tretas na casa. Os novos participantes já estão confinados, mas para entrar no reality, eles vão precisar da ajuda do público.

Como vai ser a casa de vidro no BBB 22?

Após os boatos de que o elenco do Big Brother iria aumentar, Boninho confirmou que haverá a casa de vidro do BBB 22. O espaço será montado dentro da atual residência dos brothers, e a A Rede Globo já adiantou que os novos habitantes do espaço serão um homem e uma mulher e que eles já estão confinados.

A decisão de reviver a casa de vidro acontece ao mesmo tempo em que o público do reality reclama do marasmo dentro da casa. Apesar do elenco contar com nomes famosos e até com milhares de seguidores, a falta de conflitos se tornou o principal assunto do público.

A última edição a usar a dinâmica foi a de 2020, que levou Daniel e Ivy para o confinamento no projac. Para quem não lembra, Mayra Cardi entrou no BBB9 através da Casa de Vidro.

Mas a decisão final se dupla vai entrar ou não no BBB 22 caberá única e exclusivamente ao público, que participará de uma votação para definir o futuro dos dois.

Fato é que os habitantes da casa mais vigiada do Brasil acordarão e: ‘Bom dia, tem uma Casa de Vidro do lado de fora! Neste mesmo dia, a votação no Gshow será para que o público possa decidir se ambos entram ou não na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão e passam a integrar o “coral do BBB 22”.

Relembre a última casa de vidro do BBB:

