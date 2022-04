Quem ganhou a Prova do Líder BBB 22: Douglas é o novo líder do BBB 22

Quem ganhou a Prova do Líder BBB 22: Douglas é o novo líder do BBB 22

A liderança do Big Brother Brasil foi definida e quem ganhou a Prova do Líder no BBB 22 foi Douglas, após uma disputa que exigiu concentração e boa memória. A dinâmica começou com nove participantes na quinta-feira, 7 de abril, pois não teve veto. Agora, confira também a dinâmica da semana e como está a divisão da xepa e vip.

Douglas é quem ganhou a Prova do Líder no BBB 22

Douglas é quem ganhou a Prova do Líder da semana no BBB 22, que dessa vez foi patrocinada pela Maxton e funcionou como um jogo da memória com cards das tinturas da marca. Um painel numerado estava à frente do brothers,que por trás escondiam embalagens de MAXTON, iguais aos cards distrivuídos nas bancadas dos nove participantes. Cada tinha a chance de cantar um número a cada rodada, e quem acertasse as 4 primeiras placas, então estaria na liderança.

Participaram da prova: Gustavo, Linn, Jessi, Eliezer, Natália, Scooby, Douglas, Paulo André e Arthur – que foi eliminado em um paredão falso e voltou sem privilégios.

👑 Prova do Líder #BBB22:

Douglas Silva é o novo Líder!

Quem já ganhou a Prova do Líder no BBB 22

1º LÍDER: DOUGLAS SILVA

2º LÍDER: THIAGO ABRAVANEL

3ª LÍDER: JADE PICON

4 ª LÍDER: JADE PICON

5º LÍDER: LUCAS

6º LÍDER: PAULO ANDRÉ

7º LÍDER: PEDRO SCOOBY

8º LÍDER: LUCAS

9º LÍDER: ARTHUR AGUIAR

10ª LÍDER: LINNA

11º LÍDER: GUSTAVO

12º DOUGLAS É O NOVO LÍDER DO BBB 22

Quem está no Vip e na Xepa desta semana

Sendo o nome mais poderoso da semana no BBB 22, quem ganhou a Prova do Líder garante mais uma semana no reality e algumas vantagens na disputa por R$ 1,5 milhão. Uma delas é a chance de escolher quem está no Vip e quem está na Xepa.

Xepa: Paulo André, Linn, Jessi, Eliezer e Natália.

Vip: Douglas, Arthur, Scooby e Gustavo

Na competição, a divisão da casa não influencia em nada, mas, na rotina dos participantes, significa mais ou menos conforto na casa mais vigiada do País. Basicamente, os membros do Vip ganham mais estalecas, têm opções de produtos no mercado e podem acessar o quarto do líder, ontem tem doces e bebidas ‘melhores’.

Já os competidores da Xepa recebem menos ‘dinheiro’ e contam com opções mais limitadas no mercado da semana, sem opções de carne, por exemplo.

Dinâmica da semana no BBB 22

Para movimentar a competição entre os participantes, a produção do BBB 22 preparou uma dinâmica especial para a semana. Veja como será o cronograma para os participantes:

Sexta-feira, 8 de de abril – dinâmica da semana do BBB 22

– Prova do anjo

– Formação de paredão

Anjo imuniza um

Líder indica um

Cada um da casa vai ao confessionário pra salvar um do paredão

O menos votado pra ser salvo está emparedado e tem direito a um contragolpe.

Sábado, 9 de de abril

Festa do BBB 22

Domingo, 10 de de abril

– Eliminação

– Formação de um novo paredão

