Quem vai ganhar o BBB 22? Enquete aponta favorito na 5ª semana

Brothers do grupo Camarote têm ganhado mais torcida do que os Pipocas

Quem vai ganhar o BBB 22? Ao contrário do ano passado, que já tinha queridinhos pelo público desde o começo do programa, poucos brothers se entregaram ao jogo de verdade e ganharam uma certa simpatia da audiência. É o que mostra a enquete UOL, na qual apenas dois membros do grupo Camarote aparecem como possíveis vencedores do prêmio de R$1,5 milhão.

Quem vai ganhar o BBB 22?

Arthur Aguiar é quem vai ganhar o BBB 22, segundo votação parcial do público na quinta semana do reality. O ator de Rebelde lidera a enquete UOL com 44,53% dos votos e tem chances reais de ser o campeão deste temporada.

Linn da Quebrada soma 34,84% da preferência do público e está em segundo lugar. Ela também faz parte do grupo Camarote, assim como Arthur.

Quem fecha o top 3 é Pedro Scooby – o surfista aparece pela primeira vez como um dos favoritos do público. Entretanto, o surfista tem uma porcentagem bem menor em comparação com seus adversários, somando apenas 7,51%.

O público também parece já ter escolhido quem não vence o reality de jeito nenhum. Na enquete dos mais odiados, Jade Picon está em primeiro lugar com 37,38% dos votos.

Laís, amiga da influenciadora no jogo, ocupa a segunda posição com 18,75%. Apesar de aparecer entre os favoritos, Arthur também é odiado por parte do público e completa o top 3 com 18,01%.

Quando acaba o BBB 22?

O BBB 22 acaba em 26 de abril. Nesta quinta-feira (24), a Globo anunciou que o reality show, previsto para ter 95 capítulos, ganhou mais 5 dias. No total, serão 100 dias de confinamento na casa mais vigiada do Brasil.

A atual temporada terá a mesma duração da edição de 2021, fenômeno de audiência e repercussão. A novidade, porém, não agradou tanto assim os fãs do programa.

O público vem reclamando sobre o elenco do BBB 22, que está cheio de plantas e com poucos brothers carismáticos. Falta também, por parte dos confinados, vontade de jogar.

“Tadeu avisou que prorrogou pra 100 dias o tempo de duração desse BBB. 100 dias aguentando esse elenco. 100 dias” escreveu um fã do programa no Twitter.

“BBB tendo a duração de 100 dias, vai chegar na final com dez pontos de audiência”, postou outro internauta.

Quem ainda está na casa? – Quem vai ganhar o BBB 22?

Ainda restam 16 participantes no BBB 22. No grupo Pipoca, competem pelo prêmio de R$1,5 milhão: Eliezer, Eslovênia, Gustavo, Jessilane, Laís, Larissa, Lucas, Natália e Vinícius.

Do grupo Camarote, Arthur Aguiar, Jade Picon, Linn da Quebrada, Paulo André, Pedro Scooby e Tiago Abravanel seguem no jogo.

Quem já foi eliminado? Bárbara, Brunna Gonçalves, Luciano, Naiara Azevedo e Rodrigo já deixaram o jogo. Maria foi desclassificada após agredir Natália durante um jogo da discórdia.

Na próxima terça-feira (1º), mais um brother vai deixar o jogo. A dinâmica da próxima semana do jogo será divulgada durante o programa ao vivo de quinta-feira.

BBB 22 começa que horas hoje?

O BBB 22 começa às 22h20, horário de Brasília, na Globo. O reality é exibido após a novela Um Lugar ao Sol.

Mais um brothers se tornará líder nesta quinta-feira. Boninho, diretor do programa, já adiantou que a prova será de resistência, que vem sendo muito pedida pelo público.

A prova do anjo ocorre no sábado e a formação de paredão, no domingo.

No fim de semana, os brothers curtem mais uma grande festa.

+ Quando acaba o BBB 22: reality vai durar 100 dias