Quem ganhou a Prova do Líder BBB 22: Gustavo é o novo líder

Os sete participantes restantes do Big Brother Brasil disputaram a liderança na noite desta quinta-feira, 14 de abril, e Gustavo é quem ganhou a prova do líder BBB 22. O brother venceu a competição pela segunda vez ao longo do programa e indicará um rival ao paredão amanhã. Ele também dividiu a casa entre VIP e xepa.

Gustavo é quem ganhou a Prova do Líder BBB 22

Gustavo é quem ganhou a Prova do Líder BBB 22 hoje. Nesta quinta-feira, a disputa exigiu estratégia dos brothers e foi patrocinada pela marca Avon. Não houve veto do líder. Sendo assim, participaram da disputa: Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer, Gustavo, Jessilane, Paulo André e Pedro Scooby.

Na prova de hoje, os participantes do reality aguardaram a disputa começar no quarto e depois foram encaminhados um a um para o jardim. Lá, os brothers montaram caminhos ara encaçapar uma bola, mas o objeto precisava passar por uma trilha montada por produtor da marca de beleza.

Gustavo conseguiu o menor tempo e ganhou a prova.

Tempo da Prova do Líder BBB 22

Arthur Aguiar conclui o percurso em 05:08:6

Douglas Silva: prova interrompida em 05:17:8

Gustavo conclui o percurso em 01:50:4

Pedro Scooby: prova interrompida em 02:08:2

Eliezer: interrompido em 01:56:8

Jessi: 1:57:8

Paulo André:

P.A. interrompido em 1:59:0

Divisão entre VIP e xepa

Gustavo ganhou 2 pulseiras para convidar seus aliados para o VIP. A divisão foi feita da seguinte forma:

VIP: Gustavo, Arthur e Scooby

Xepa: Paulo André, Douglas, Jessi e Eliezer

Quem está no VIP ganha mil estalecas para fazer compras no mercado. O cardápio oferecido para o grupo é bastante diversificado e farto, com tudo que os brothers precisam para café da manhã, almoço, janta e até sobremesas. Além disso, os membros do VIP podem dormir no quarto do líder, caso sejam convidados por ele.

Já quem está na xepa ganha apenas 500 estalecas. O cardápio é bem limitado e com apenas o básico, como arroz, feijão, macarrão instantâneo e carnes de segunda. Os membros do grupo não podem entrar no quarto do líder.

Relembre as lideranças do BBB 22

Nesta edição do BBB 22, as vitórias da prova do líder ficaram concentradas no grupo dos meninos, formado por Arthur Aguiar, Douglas Silva, Paulo André e Pedro Scooby. Entre as treze provas realizadas até agora, o grupo da ‘Disney’ venceu seis delas.

Outros brothers também tiveram bastante sorte e conquistaram a liderança duas vezes. Foi o caso de Jade Picon, que foi líder na terceira e quarta semana do reality. Em ambas as lideranças ela indicou Arthur Aguiar ao paredão, fortalecendo a rivalidade entre eles.

Quem também venceu a prova do líder duas vezes foi Lucas. O barão da piscadinha foi líder na quinta semana e indicou Brunna Gonçalves ao paredão, eliminada com mais de 76% dos votos. Venceu a prova novamente na oitava disputa.

Douglas venceu a competição pela coroa duas vezes, na primeira semana e na décima segunda. Em sua primeira liderança, indicou Naiara Azevedo, que permaneceu no jogo até o terceiro paredão; depois, mandou Linn da Quebrada para a votação popular, eliminada com 77% dos votos. Paulo André também foi bicampeão e foi líder na sexta e décima terceira semana.

Todos os outros brothers venceram a prova do líder ao menos uma vez, com excesso de Jessilane, que ainda não ganhou nenhuma disputa pela liderança.

O líder ganha o direito de dormir no maior quarto da casa com todas as regalias, como chocolates, petiscos e uma playlist personalizada com o seu gosto. Ele também divide a casa entre VIP e xepa, ganha imunidade e indica um outro brother ao paredão.

Primeiro líder: Douglas Silva

Segundo líder: Tiago Abravanel

Terceira líder: Jade Picon

Quarta líder: Jade Picon

Quinto líder: Lucas

Sexto líder: Paulo André

Sétimo líder: Pedro Scooby

Oitavo líder: Lucas

Nono líder: Arthur Aguiar

Décima líder: Linn da Quebrada

Décimo primeiro líder: Gustavo

Décimo segundo líder: Douglas Silva

Décimo terceiro líder: Paulo André

Décimo quarto líder: Eliezer

