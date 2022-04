Quem ganhou a prova do líder BBB 22: PA vence penúltima prova do líder

Quem ganhou a Prova do Líder no BBB 22? Paulo André é o penúltimo líder do Big Brother Brasil 2022. A liderança foi disputada em uma dinâmica ao vivo na noite de terça-feira, 19 de abril, logo após a eliminação de Gustavo, e exigiu agilidade dos competidores. Veja os detalhes da nova liderança no BBB 22.

Quem ganhou a prova do líder BBB 22 foi o atleta Paulo André, após um disputa que exigiu agilidade e destreza dos competidores. Como mandava a regra da disputa, quem terminasse em último lugar já estaria no paredão, e Eliezer – mais um vez – se deu mal e já está emparedado.

Como é reta final, Paulo André só recebeu uma pulseira extra para o VIP e decidiu convidar Arthur, justificando a afinidade dos dois no jogo nas últimas semanas.

A disputa de quem ganhou a prova do líder BBB 22 foi uma surpresa para os participantes e para o público, já que a dinâmica só foi apresentada no ao vivo por Tadeu Schimidt.

Como restam poucos dias até a final, Boninho ligou o modo turbo, e logo após a nova liderança vai começar a formação de um novo paredão.

Veja como foi a comemoração de quem ganhou a prova do líder BBB 22

👑 Prova do Líder #BBB22:

Paulo André é o novo Líder #RedeBBB pic.twitter.com/44lbi8mEus — Big Brother Brasil (@bbb) April 20, 2022

Quando é a final do BBB 22?

A final do BBB 22 será realizada na próxima terça-feira, 26 de abril. A prova do líder e a formação do novo paredão na terça-feira, dia atípico para essas atividades, aconteceram por ainda sobrarem cinco brothers na casa – apenas três deles participam do último episódio e levam prêmios em dinheiro.

Na sexta-feira, mais um paredão deve ser formado para que a última eliminação ocorra no domingo e a votação para decidir quem merece o título de campeão seja aberta. O programa também costuma fazer uma prova para decidir quem deve conquistar a primeira vaga na final – os outros três participaram da última berlinda da temporada.

Pela primeira vez, a final será formada apenas por homens. Jessilane, última mulher que restava no jogo, foi eliminada do 15º paredão com 63,63% dos votos, restando Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer, Paulo André e Pedro Scooby na casa – quatro deles são do mesmo grupo.

Essa também pode ser a primeira vez que um famoso tem a chance de vencer. Nos últimos dois anos em que houve a divisão entre convidados e anônimos, as vencedoras Thelma e Juliette eram do time dos anônimos.

Assim como no ano passado, o BBB 22 terá 100 dias de duração. Apesar das frequentes reclamações dos internautas sobre a edição ter sido ‘flopada’, o programa continua registrando bons índices de audiência.

O último episódio do reality show será exibido pela Globo na faixa de horário das 22h30, horário de Brasília. Mais informações serão divulgadas nos próximos dias pela produção.