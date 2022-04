Quem ganhou a prova do líder ontem no BBB 22 e quem está no vip

O BBB 22 está em reta final e em poucos dias o público irá coroar o novo campeão do reality show da TV Globo. Para chegar até o grande dia – que será em 26 de abril – é necessário se manter no jogo e uma das melhores formas de fazer isso acontecer é vencendo a prova do líder, já que a disputa garante imunidade por alguns dias. Quem ganhou a prova do líder ontem, domingo (17/04)? Vencedor já conquistou lugar no Top 5 da edição.

Quem ganhou a prova do líder ontem?

Pedro Scooby foi quem ganhou a prova do líder ontem no BBB 22. O brother disputou contra Arthur Aguiar, Douglas Silva, Paulo André, Eliezer e Gustavo e levou a melhor em uma prova de sorte.

Na competição pela coroa de líder, era necessário sortear números em uma urna, que determinariam quantas casas o participante ia andar no tabuleiro da prova. Era possível tirar o “X”, que mantia o confinado no lugar, ou tirar as opções, “1, 2 ou 3” da urna, que permitia que o brother avançasse no jogo.

Ao longo do tabuleiro, os participantes ganhavam recompensas, como o acumulo de dinheiro, mas também acabavam em enrascadas e eram atingidos por jatos de água, vento, lama, entre outros.

Scooby chegou ao final do tabuleiro antes dos demais brothers, mas tirou um número baixo no sorteio e permaneceu na última posição, o que abria a possibilidade do competidor ser ultrapassado por Paulo André, que estava quase na cola do surfista. Porém, o velocista também tirou um número baixo da urna, o que deu mais uma chance para Scooby. Na rodada seguinte, o brother conseguiu finalizar o jogo e foi quem ganhou a prova do líder ontem.

Além da imunidade, a indicação ao paredão e as regalias do líder, Pedro Scooby também conquistou mais de 11 mil reais.

Quem está no vip

Paulo André e quem ganhou a prova do líder ontem, Pedro Scooby, estão no grupo vip do BBB 22. Como o programa está em reta final e restam poucos participantes na casa, Pedro Scooby só teve direito a duas pulseiras para o grupo vip, uma para ele e outra para um colega de confinamento.

Scooby levou Paulo André para o vip e justificou que o brother está há muitas semanas na xepa. A recordista da xepa desta edição foi Jessilane, que saiu ontem (17) do BBB 22, com o total de 12 vezes na xepa. Ela ultrapassou o recorde de Babu, do BBB 20, que contabilizou 11 xepas.

Brothers do camarote venceram grande parte das provas de liderança

Os integrantes do camarote foram os brothers que mais venceram a disputa do líder ao longo do programa, em especial os homens. Pedro Scooby, que ganhou a prova do líder ontem, já foi coroado duas vezes, mas no total venceu quatro disputas do líder – em duas ocasiões, o surfista cedeu a liderança. Douglas Silva e Paulo André também saborearam a liderança mais de de uma vez.

No grupo dos anônimos, apenas três brothers usaram a coroa de líder, Eliezer, Gustavo e Lucas. Tanto o curitibano quanto o capixaba foram vencedores da disputa duas vezes cada. Apenas duas mulheres ganharam competições pela liderança, ambas do camarote, Jade Picon e Linn da Quebrada.

Primeira liderança: Douglas Silva (camarote)

Segunda liderança: Tiago Abravanel (camarote)

Terceira liderança: Jade Picon (camarote)

Quarta liderança: Jade Picon (camarote)

Quinta liderança: Lucas (pipoca)

Sexta liderança: Paulo André (camarote)

Sétima liderança: Pedro Scooby (camarote)

Oitava liderança: Lucas (pipoca)

Nona liderança: Arthur Aguiar (camarote)

Décima liderança: Linn da Quebrada(camarote)

Décima primeira liderança: Gustavo (pipoca)

Décima segunda liderança: Paulo André (camarote)

Décima terceira liderança: Douglas Silva (camarote)

Décima quarta liderança: Eliezer (pipoca)

Décima quinta liderança: Gustavo (pipoca)

Décima sexta liderança: Pedro Scooby (camarote)

Eliezer foi a única liderança inédita da reta final do programa, relembre:

