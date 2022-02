Quem já foi expulso do BBB? Relembre os casos

Maria foi expulsa do Big Brother Brasil 22 após bater com um balde na cabeça de Natália durante o jogo da discórdia realizado na última segunda-feira (14). Esse não é o primeiro caso de expulsão no reality – ao longo dos anos, outros participantes foram desclassificados por descumprirem uma das principais regras do programa. Abaixo, relembre quem já foi expulso do BBB.

Quem já foi expulso do BBB – Daniel Echaniz, do BBB 12

O primeiro participante do Big Brother Brasil a ser expulso foi Daniel Echaniz, do BBB 12. O modelo foi desclassificado do programa após ser acusado de abusar sexualmente de Monique enquanto ela estava desacordada depois de uma das festas do programa. Na época, a produção afirmou que o brother apresentou um “grave comportamento inadequado”.

Quem já foi expulso do BBB? Ana Paula Renault, do BBB 16

A segunda expulsa do programa foi Ana Paula Renault, participante do BBB 16. A sister deu dois tapas na cara de Renan durante uma das festas do reality. Logo depois, o brother foi ao confessionário relatar a agressão e a loira acabou sendo desclassificada do programa.

Esse foi o primeiro caso de expulsão por agressão na história do Big Brother Brasil.

Marcos Harter, do BBB 17

Quem também foi expulso por agressão foi Marcos Harter, do BBB 17. O médico foi desclassificado na semana final da disputa por apertar os braços de Emily Araújo, sua namorada dentro do reality, durante uma discussão e deixar marcas na pele da moça. Na época, o brother chegou a ser indiciado.

Fábio Alano, do BBB 19

Fábio nem chegou a entrar na casa mais vigiada do Brasil. Ainda durante a etapa do pré-confinamento, a direção do BBB descobriu que o brother mentiu sobre seus contratos de trabalho e que ele era garoto propaganda de uma marca de roupas esportivas, o que violava uma das regras. Ele foi desclassificado antes mesmo do programa começar de fato.

Vanderson Brito, do BBB 19 – Quem já foi expulso do BBB?

Em 2019, Vanderson Brito foi desclassificado após ser intimido para depor na Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá (DEAM), no Rio de Janeiro. Ele foi acusado por três mulheres de estupro, agressão física e importunação ofensiva ao pudor – as situações aconteceram antes dele entrar no reality do Globo. Na época, foi indiciado por lesão corporal.

Hariany, do BBB 19

Hariany foi desclassificada do BBB 19 após dar um empurrão em Paula von Sperling durante uma das festas da atração. A sister se exaltou após uma breve discussão em que a loira a mandou calar a boca.

Para acalmar os ânimos, Paula tentou abraçar Hariany, mas acabou sendo empurrada pela sister. O episódio levou a expulsão da participante.

Maria expulsa do BBB 22

Por fim, Maria foi expulsa do BBB 22 por bater com um balde na cabeça de Natália durante o jogo da discórdia. A própria atriz confessou durante o Raio-X que tem “tendência a ser agressiva” e que estava preocupada com a situação. Diante da pressão do público, a integrante do grupo Camarote deixou a casa mais vigiada do Brasil.

