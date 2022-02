A influenciadora vai indicar uma pessoa no domingo; Quem Jade coloca no paredão? - Foto: Divulgação/Globo

Influenciadora venceu a prova do líder realizada na quinta-feira; ela pensa em indicar alguém do grupo Pipoca

Quem Jade coloca no paredão do BBB 22? Sister revela indicações

Jade Picon venceu a terceira prova do líder do BBB 22 e precisará indicar um brother à berlinda no próximo domingo (6). Em uma conversa com Laís e Bárbara na área externa do quarto do líder, a influenciadora digital já revelou algumas das suas intenções de voto. Quem Jade coloca no paredão? Veja o que a paulista falou.

Lucas e Jessilane são duas das opções de Jade Picon. A influenciadora digital disse que tem certeza que irá colocar alguém do grupo Pipoca, já que ela se dá bem com todos do Camarote.

Na opinião da paulista, ela acredita que Maria possa ser uma das sisters mais votadas pela casa. “O Arthur está falando que acha que vai pela casa, mas acho que quem pode ir pela casa também é a Maria. É pelo Queridômetro”, disse.

Bárbara, então, questiona quem a líder pretende colocar no paredão. “O Lucas é uma opção e a Jessi, mas é complicado bater na mesma tecla”, explicou a irmã de Léo Picon. Jade ainda não bateu o martelo e pode mudar de opinião até domingo.

Se a sister realmente seguir com uma dessas opções, esse será o segundo paredão de Jessi. A professora de biologia esteve na segunda berlinda, mas escapou ao somar apenas 25,45% dos votos. Já Lucas nunca enfrentou a disputa pela preferência do público.

Como foi a prova do líder?

A prova do líder, realizada na quinta-feira, exigiu habilidade dos jogadores. Os brothers precisavam escolher um produto da empresa patrocinadora e memorizar a posição em que ele aparecia no telão. Quando o sinal tocasse, eles deveriam se posicionar no mesmo lugar que o produto apareceu.

Os dois brothers que mais pontuassem em cada grupo avançaram para a fase final. Vinícius, Tiago Abravanel, Jade Picon, Natália, Eslovênia e Linn da Quebrada passaram para a próxima etapa.

Na final, os outros brothers foram eliminados enquanto Vinicius e Jade disputaram por 13 rodadas ‘mata-mata’ a liderança. A influenciadora levou a melhor e se tornou a terceira líder do BBB 22.

Jade escolheu Bárbara, Laís, Vinicius e Eliezer para o VIP. Lucas também ficou no grupo privilegiado por escolher uma das consequências da prova do líder.

Além de Lucas, a paulista escolheu Naiara Azevedo, Natália e Jessilane para as consequências. Aleatoriamente, eles precisavam escolher um dos canudos disponibilizados no jardim. Dentro deles, haviam papéis com comandos.

A dona do hit 50 reais acabou escolhendo a pior consequência e já está no paredão. Lucas ganhou o benefício do VIP, enquanto Jessilane foi mandada direto pra xepa. Natália ganhou imunidade e não poderá ser votada no próximo paredão.

Cronograma da semana BBB 22

Nesta sexta, os brothers curtem mais uma festa. A gandaia terá como tema ‘jogos’ e trará referências de décadas passadas.

No sábado, é a vez da prova do anjo e escolha do castigo do monstro. Domingo tem formação de paredão e prova bate e volta, jogo da discórdia na segunda-feira e eliminação na terça.

Sábado, 05/02: Prova do anjo – O primeiro eliminado da prova vai para o monstro. Anjo tem a chance de ganhar um voto com peso dois.

Será um superanjo: ele estará imune e também imunizará alguém.

Domingo, 06/02: Paredão triplo: emparedado pela consequência do líder (Naiara Azevedo), indicação do líder e dois mais votados pela casa.

Metade da votação será aberta, na sala da casa, e a outra metade será no confessionário. Haverá prova bate e volta.

Segunda, 07/02: jogo da discórdia

Terça, 08/02: eliminação

