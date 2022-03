Quem sai do BBB 22? Enquete atualizada de hoje mostra alta rejeição

Lucas, Paulo André e Pedro Scooby estão no décimo paredão do Big Brother Brasil e um deles pode sair do reality show com um grande número de votos, é o que mostra a enquete atualizada de hoje sobre quem sai do BBB 22. A eliminação ocorre na noite da próxima terça-feira.

Enquete atualizada hoje: quem sai do BBB 22?

Lucas é quem sai do BBB 22. Em consulta realizada às 13h30 desta segunda-feira (28), o estudante de Medicina aparece com 77,49% dos votos na enquete UOL e deve deixar a casa mais vigiada do Brasil amanhã.

Paulo André e Pedro Scooby se consolidam como parte do grupo mais forte da casa e somam poucos votos. O atleta está na segunda posição, com 11,51%, enquanto o surfista tem apenas 11,01%.

A enquete do DCI mostra um resultado parecido, mas com maior rejeição para Lucas. O affair de Eslovênia soma 83,78% dos votos – se o resultado for assertivo, ele pode entrar no ranking das maiores porcentagens da temporada. Os integrantes do quarto grunge receberam poucos votos até agora – Scooby tem 9,93% e P.A soma 6,30%.

O UOL e DCI não possuem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação, que será anunciado no final do programa ao vivo de terça-feira pelo apresentador Tadeu Schmidt. As enquetes são utilizadas apenas para saber a opinião do público sobre a berlinda.

Indicação da líder BBB 22

A indicação de Linn da Quebrada ao paredão causou controvérsia na web no último domingo (27). A cantora escolheu Paulo André, o que desagradou parte do público. Isso porque o atleta, junto a Pedro Scooby e Douglas Silva, decidiram desistir juntos da prova de resistência, o que automaticamente fez de Lina a líder da semana.

A famosa deixou claro que estava em uma “saia justa” após P.A. imunizar Arthur, que seria sua primeira opção de voto. Lina até chegou a conversar com os meninos antes da formação da berlinda para informar a sua decisão.

A indicação da cantora segue a sua forma de jogar até agora. Quando Paulo André foi líder, ele a indicou ao paredão. Os dois também já trocaram farpas e votos ao longo do reality show. Mesmo assim, diante da prova realizada na última semana, parte do público esperava que ela mudasse o seu alvo.

“Quem acha que a Lina se queimou nessa indicação?”, questionou um espectador na web. “Tenho a sensação que a indicação da Lina contra alguém que a ajudou na prova do líder vai pegar mal para o público de casa”, escreveu o comentarista Fábio Gárcia.

Resultado da eliminação e formação do top 10

O resultado do paredão está marcado para ir ao ar terça-feira, 29 de março, às 23h15, horário de Brasília. Neste dia, haverá jogo da seleção brasileira de futebol, o que atrasará a grade da Globo.

Antes, o público acompanha o jogo da discórdia nesta segunda. A dinâmica de hoje ainda não foi divulgada pela produção do reality show. Na terça, além da eliminação, também são exibidos os quadros CAT BBB e o Brasil Tá Vendo. É possível assistir o programa diariamente na Globo ou na plataforma de streaming Globoplay, na aba “Agora na TV’.

Com a eliminação, será formado o top 10 do programa, que entra em suas quatro últimas semanas. O BBB 22 terá duração de 100 dias e termina em 26 de abril. O vencedor leva o valor de R$1,5 milhão e um carro 0km. O segundo e o terceiro lugar também ganham prêmios em dinheiro.

