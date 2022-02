Quem sai do BBB 22? Parcial da votação indica 3ª eliminação

Quem sai do BBB 22 hoje, terça-feira, 8 de fevereiro? Enquanto o público espera pelo resultado oficial da votação, a parcial da enquete do DCI aponta o brother que vai dizer adeus ao prêmio de R$1,5 milhão. A formação da berlinda começou ainda na quinta, quando Naiara Azevedo foi emparedada devido a consequência da prova do líder vencida por Jade Picon.

Quem sai do BBB 22?

Quem sai do BBB 22 hoje, segundo a enquete do DCI, é Douglas Silva. O ator tem 52,44% dos mais de 306 mil votos até agora.

No que depender dos leitores do veículo, Arthur Aguiar e Naiara Azevedo não correm riscos de sair. A cantora está em segundo lugar com 33,01% dos votos, enquanto o Duca de ‘Malhação: Sonhos’ tem apenas 14,51%. A enquete do DCI não interfere no resultado oficial da votação e serve apenas para consultar a opinião do público da internet.

Arthur Aguiar foi a escolha da líder Jade Picon, enquanto Douglas Silva foi o mais votado no confessionário. Naiara Azevedo deu azar e escolheu a pior consequência da prova do líder, e foi parar na berlinda. Lucas também estava emparedado, mas conseguiu escapar ao vencer a prova bate e volta.

Quem já foi eliminado?

Luciano foi o primeiro eliminado do BBB 22 com 49,31% dos votos. Ele disputou a preferência do público contra Natália e Naiara Azevedo, que receberam 34,89% e 15,8%, respectivamente. Ele foi puxado pela cantora sertaneja para a berlinda, que por sua vez foi indicada pelo líder Douglas Silva.

Já na segunda semana, Rodrigo deixou o confinamento com 48,45% após ser indicado por Tiago Abravanel, líder da semana. Ele enfrentou Natália, que recebeu 26,10 % dos votos, e Jessilane, com 25,45%.

Essa é o segundo paredão de Naiara Azevedo. Se escapar, a dona do hit ’50 reais’ terá duas vitórias durante sua trajetória no reality, assim como Natália. Arthur Aguiar e Douglas Silva estreiam na berlinda.

Cronograma da semana BBB 22

O cronograma oficial da próxima semana do Big Brother Brasil deve ser divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt na próxima quinta. Os próximos dias prometem ser agitados no reality, já que na sexta-feira haverá a montagem da casa de vidro dentro da academia.

O público terá até domingo para decidir se os dois novos jogadores devem entrar ou não para o jogo. Se caso os novos brothers convencerem o público que devem entrar na disputa, eles terão que dar um voto aberto e em consenso durante a próxima formação de paredão.

Terça-feira (08/2): terceira eliminação do BBB 22

Quarta-feira (09/2): festa da líder Jade Picon

Quinta-feira (10/2): prova do líder

Sexta-feira e sábado (11 e 12/2): montagem da casa de vidro, abertura da votação para o público, prova do anjo e festa

Domingo: (13/2): formação de paredão