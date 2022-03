Quem saiu da prova do líder BBB 22 até agora: acompanhe em tempo real

A décima disputa para definir a liderança do Big Brother continua rolando e os brothers enfrentar uma disputa de resistência “raiz” para definir o vencedor. Acompanhe quem saiu da prova do líder BBB 22 e há quantas horas cada participante está na dinâmica de resistência.

Lucas é o novo líder do BBB 22

Quem saiu da prova do líder BBB 22?

A competição de resistência começou pouco depois da meia-noite de sexta-feira, 25, e os nomes de quem saiu da prova do líder BBB 22 até agora serão divulgados em tempo real.

A disputa conta com Lina, Pedro Scooby, Arthur, Lucas, PA, Douglas, Natália, Lucas, Jessi, Eslovênia, Gustavo e Eliezer.

1 hora da manhã – todos os participantes continuam na disputa

Vencedor ganha liderança e dinheiro

Quem não sair da prova do líder BBB 22 e for o último brother em pé no final da disputa levará uma bolada para casa, além do colar de chefe do confinamento é claro. Antes do início da competição, Tadeu Schmidt informou que o vencedor da prova vai ganhar R$ 24 mil reais.

Normalmente no reality show, o líder ganha o direito de dividir a casa e selecionar quem estará em seu grupo vip, também tem a chave do quarto do líder, que além de ser mais confortável que os demais cômodos da casa, tem banheiro e chuveiro próprio, guloseimas, mesa e bar particular.

Além disso, o líder ganha imunidade, uma festa temática na quarta-feira, pode convidar alguns brothers para um almoço especial e também recebe o benefício do cinema do líder. Entre as tarefas, o líder ganha a missão de indicar um brother direto para a berlinda da semana.

Dinâmica da semana BBB 22

Na dinâmica da semana do BBB 22, anjo imuniza uma pessoa e o líder indica outra, como de costume. A novidade fica na votação da casa. Os dois mais votados no confessionário vão ao paredão, mas apenas o primeiro terá direito a um contragolpe.

Se caso duas pessoas empatarem no primeiro lugar, as duas devem dar o contragolpe, em consenso, no confessionário. Qualquer outro empate acima de duas pessoas em primeiro lugar, o líder terá que escolher quem ele quer salvar do paredão, até que sobrem apenas dois emparedados. Eles terão que decidir em consenso o contragolpe.

O mesmo ocorre caso haja empate no segundo lugar. O líder vai escolher quem ele quer salvar, até que sobre apenas um emparedado. Os dois mais votados da casa e o indicado no contragolpe disputam a prova bate-volta.

