Quem saiu do BBB 22: Gustavo é o 15ª eliminado; veja a porcentagem

Gustavo foi quem saiu do BBB 22 hoje, terça-feira, 19 de abril. Ele foi o décimo sexto eliminado do reality e deixa a edição com 81,53% dos votos, sendo derrotado por Eliezer, que recebeu 16,08%, e Paulo André, que fechou a enquete BBB 22 com 2,39% dos votos.

Foram mais de 99 milhões de votos no Gshow, portal oficial onde ocorre a votação.

Gustavo foi quem saiu do BBB 22 hoje

Gustavo foi quem saiu do BBB 22 no paredão triplo desta terça-feira. O brother levou quatro votos da casa no confessionário e teve direito a um contragolpe, puxando Paulo André para a berlinda.

Esse foi o sétimo paredão do paranaense. Ele entrou na casa na terceira semana através da votação popular da casa de vidro, junto com Larissa, que não teve a mesma aceitação do colega e foi eliminada com alta rejeição na sexta semana do jogo.

Apesar de ter causado controvérsia na web antes mesmo de ingressar no jogo, o brother conquistou uma parcela da audiência com o seu jeito de ser e determinação no jogo. Gustavo foi o típico participante 8 ou 80: amado por uns, odiado por outros.

Ao longo de sua participação no BBB 22, sua principal estratégia era colocar no paredão quem ainda não tinha experimentado o gosto de estar na berlinda, e cumpriu sua promessa. No entanto, o ‘caçador de lollipopers’, como ele mesmo se apelidou, caiu em controvérsia ao se apaixonar por Laís, membro do grupo que ele tanto queria eliminar.

Discurso de eliminação BBB 22 para Gustavo

Quando eu terminar, seremos cinco. Hoje pode ser confirmado um feito histórico: o grupo que nunca perdeu. 21 vezes teve alguém com a possibilidade de ir embora, ninguém saiu. O que tem esse grupo pra não perder nunca? Ou o que tinha nos outros grupos pra perder sempre? Por que o Eli resistiu até aqui? O que faria o Eli resistir a um confronto direto contra os invencíveis. Eli contra seu rival Gustavo, o homem que de todos os paredões possíveis só não foi pra um. Foi um risco que ele escolheu. O Gustavo veio da casa de vidro com informações de fora, pra colocar fogo no jogo, gerar treta, bater de frente, mexer com quem tava tranquilo. E assim fez: tirou do esconderijo os lollipopers mais escondidos. Mas nem ele percebeu que no fundo, o principal critério dele tinha um defeito de fábrica. Como um programa de computador que vem com um bug. Rodízio de pessoas no paredão? No fundo é uma maneira de não se comprometer. De dizer, olha, eu não queria te mandar, mas chegou sua vez na fila, então… Aquilo que parecia um mérito, de chamar todo mundo pra briga, na verdade criava uma zona de conforto, fazer escolhas sem sofrimento. Isso só ficou claro quando cinco meninos do grupo invencível foram obrigados a votar entre eles. E aí decidiram manter a ideia de mandar para o paredão quem estava há mais tempo sem ir, ou seja, é como dizer ‘não é decisão minha, não sou eu, é o rodízio’. E todo mundo ‘ah, vou botar você no paredão hahahaha’. Ou ainda uma forma de dizer que aqui nesse grupo é todo mundo igual, o sentimento é o mesmo por todos, o tempo todo. Para, gente. É claro que não é. A gente está vendo 24 horas por dia e não tem nada de errado nisso. Se um de vocês vencer o BBB, não foi ajudado por esse acordo de cavalheiros. Foi apesar desse acordo esdrúxulo. Quem é beneficiado por esse acordo? Combina com alguém? Combina com você, P.A? Não combina com o jeitão do Gustavo. Gustavo que aceita o confronto, que diz o que precisa, seja pra quem for. Deixa claro que está aí pra ganhar. O jeitão de um cara que estudou o BBB, que fez movimentos importantes e em vários momentos analisou com precisão o que tava acontecendo. Acertou inclusive como seria o meu discurso hoje. Será que o caçador de lollipopers vai cumprir sua missão? Ou o último lollipop vai conseguir a revanche inesperada? Ou será que os dois vão escapar ilesos pra contar a história? Um dia é da caça, outro do caçador. Quem sai hoje é você, Gustavo.

Quem já saiu do programa?

Quinze brothers já deixaram o BBB 22. O top 5 é formado por Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer, Paulo André e Pedro Scooby. Além dessa ser a primeira vitória de um homem em seis anos, também pode ser a primeira vez que um membro do grupo Camarote vence a disputa.

Relembre o ranking dos eliminados

Laís: 91,25% dos votos.

Larissa: 88,59% dos votos.

Bárbara: 86,02% dos votos.

Jade Picon: 84,93% dos votos.

Natália: 83,43%

Gustavo: 81,53%

Eslovênia: 80,74%.

Lucas: 77,54% dos votos.

Linn da Quebrada: 77,16% dos votos

Brunna Gonçalves: 76,18% dos votos.

Jessilane: 63,63% dos votos.

Naiara Azevedo: 57,77% dos votos.

Vinícius: 55,87% dos votos.

Luciano: 49,31% dos votos.

Rodrigo: 48,45% dos votos.

Quem ainda está no BBB 22? Depois da eliminação de Gustavo, cinco brothers seguem na disputa. São eles: Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer, Paulo André e Pedro Scooby.

Apenas Eliezer é do time dos anônimos – todos os outros são Camarotes, ou seja, foram convidados para participar do reality show. Ao contrário das duas últimas edições, os famosos formaram o time mais forte dessa edição e podem sair vitoriosos.

Mais um paredão foi formado nesta terça. O resultado será anunciado na quinta-feira, quando será formado o top 4. Um deles deixa a casa no domingo, na última berlinda da temporada.

Aproveite e conheça a história do Big Brother Brasil.

Programação Big Brother Brasil

Depois de anunciado quem saiu do BBB 22 nesta semana, o elenco do reality passa a desenhar a próxima eliminação com mais um ciclo do programa. Veja o cronograma do BBB 22 para os próximos dias.

Quarta-feira (20/04): Festa do Líder Pedro Scooby;

Quinta-feira (21/04): Prova do líder

Sexta-feira (22/04): Paredão;

Sábado (23/04): Festa

Domingo (24/04): Formação do último paredão;

Segunda-feira (25/04): Jogo da Discórdia;

Terça-feira (26/04): Final do BBB.

Siga o DCI no Google News e acompanhe as novidades do Big Brother Brasil e as últimas notícias do Brasil e do Mundo sobre entretenimento, futebol, TV e economia.