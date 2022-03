Quem saiu do BBB 22? Gustavo, Scooby e Vyni estão no paredão - Foto: Reprodução/Globo

O oitavo paredão do BBB 22 foi formado na noite do último domingo (13), e Gustavo, Pedro Scooby e Vinícius foram os escolhidos pelo líder e pela casa para enfrentarem o julgamento do público. A votação oficial segue aberta, mas já é possível saber quem será eliminado pelo público. Quem saiu do BBB 22? Confira abaixo.

Enquete BBB 22 + Votação: Scooby, Gustavo ou Vini, quem sai

O resultado de quem saiu di BBB 22 será divulgado no ao vivo de terça-feira, mas as parciais já indicam a preferência do público neste paredão, é Vinícius pode ser o eliminado do reality. A trajetória do membro do quarto Lollipop pode ser encerrada amanhã, com 71,29% dos votos – é o que diz a enquete do DCI.

No começo do programa, a imagem do cearense era bem diferente. O vídeo de apresentação do Pipoca cativou grande parte da audiência e Vyni despontou nas redes sociais. Antes mesmo do início do reality, o concurseiro ganhou mais de 3 milhões de seguidores no Instagram.

Apontado como um dos favoritos para ganhar o prêmio, Vyni não conseguiu manter o apreço da audiência. Primeiro por fazer parte do grupo mais fraco do programa, o Lollipop, que perdeu quatro participantes seguidos.

Ele também é criticado pelo relacionamento que mantém como Eliezer. O brother está sempre ‘na sombra’ do designer e esqueceu de construir a própria história.

Esses acontecimentos fizeram com que Vyni passasse a ser rejeitado por parte do público. Enquanto isso, Pedro Scooby e Gustavo estão recebendo poucos votos. O brother da casa de vidro tem 23,19% dos votos, enquanto o surfista soma apenas 5,78%, apesar de sua postura anti-jogo, que vem sendo criticada.

Como votar no Gshow?

Para eliminar Gustavo, Pedro Scooby ou Vinícius, primeiro é necessário acessar a página do BBB no Gshow. Logo no início da tela, a votação já irá aparecer.

Clique em ‘Paredão BBB 22. Vote para eliminar’. Os nomes e as fotos dos três emparedados vão aparecer, basta clicar em quem deve deixar o programa.

Quem já tiver uma conta no portal Globo, bata colocar os dados do login para prosseguir. Já os internautas que nunca participaram de nenhuma votação precisam dar algumas informações como nome, data de nascimento, e-mail e criar uma senha.

Feito isso, é só fazer a verificação de segurança e confirmar o voto. Em poucos segundos, o voto será computado. O público pode participar quantas vezes quiser.

Quem já foi eliminado do BBB 22?

Sete brothers já foram eliminados do BBB 22. Também houve uma desistência, de Tiago Abravanel, e uma expulsão de Maria, ambos do camarote.

1ª semana – Luciano foi o primeiro eliminado do BBB 22.

2ª semana – O segundo eliminado do reality show foi Rodrigo.

3ª semana – Naiara Azevedo foi a segunda eliminada.

4ª semana – Bárbara foi eliminada na quarta semana.

5ª semana – A quinta a deixar a disputa foi Brunna Gonçalves.

7ª semana – Jade Picon foi a sétima eliminada.

+ Que horas começa o BBB 22 hoje, dia de jogo da discórdia (14/03)