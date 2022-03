Quem saiu do BBB 22: Jade Picon é a 7ª eliminada; veja porcentagem

Jade Picon foi quem saiu do BBB 22 hoje, terça-feira, 8 de março. Ela é a sétima eliminada do programa e deixa a edição com 84,93% dos votos, sendo derrotada por Arthur Aguiar, que recebeu 1,77%, e Jessilane, que fechou a enquete BBB 22 com 3,3% dos votos.

O paredão desta semana foi o mais popular da edição e movimentou 698 milhões de votos no GShow, o portal de entretenimento da Rede Globo.

Quem saiu do BBB 22 depois de dois dias de votação popular foi Jade Picon. A eliminação da participante contra Arthur e Jessilane marca o fim de uma verdadeira guerra da sister contra Arthur. Ela e o ator protagonizam discussões e embates desde a terceira semana do programa, quando Jade foi líder e mandou Arthur – que até então era seu amigo – direto para o paredão. No total, Arthur foi para quatro paredões e, em três delas foi Jade quem o condenou à berlinda.

Esta é a primeira vez que Jade Picon vai para o paredão. Ela foi para a berlinda depois que atendeu o Big Fone na última semana e recebeu a notícia de que estava no paredão e teria que puxar outro participante para enfrentar na berlinda. Jade escolheu Arthur. Tanto ela quanto o ator participaram da prova Bate e Volta, mas foram derrotados por Gustavo.

Antes de ser anunciada como quem saiu do BBB 22 nesta semana, Jade Picon fez promessas com os integrantes do Lollipop. Ela disse que, caso voltasse, pularia na piscina e gritaria “chupa esse pirulito”.

No Jogo da Discórdia desta semana, Jade protagonizou troca de ofensas com Arthur. Veja um trecho da briga dos participantes:

O anúncio de que Jade Picon é quem saiu do BBB 22 nesta semana caiu como uma bomba para o quarto Lollipop. Os participantes estavam confiantes com o retorno da participante: em uma conversa no quarto, por exemplo, o participante Eliezer disse que se Jade fosse eliminada, todos os membros do quarto desistiriam do reality.

Com a eliminação de Jade Picon, quem continua no BBB 22?

A eliminação de Jade Picon é a sétima baixa entre os participantes do Big Brother Brasil, desconsiderando a expulsão de Maria e a desistência de Tiago Abravanel. Com isso, 13 participantes seguem na competição, sendo 5 do Camarote e 8 do Pipoca. Veja quem está na disputa por R$ 1,5 milhão da Globo:

Grupo Pipoca: Laís (Médica); Jessilane (Bióloga e Professora de Biologia); Eliezer (Designer e Empresário); Eslovênia (Estudante de Marketing e Modelo); Lucas (Engenheiro e Estudante de Medicina); Natália (Modelo e Designer de Unhas); Vinicius (Bacharel em Direito) e Gustavo (Bacharel em Direito).

Grupo Camarote: Arthur Aguiar (Ator e Cantor); Pedro Scooby (Surfista); Paulo André Camilo (Atleta Olímpico); Douglas Silva (Ator) e Linn da Quebrada (Cantora e Atriz).

Relembre também todos os eliminados da edição:

1ª semana: Luciano Estevam

2ª semana: Rodrigo Mussi

3ª semana: Naiara Azevedo

4ª semana: Bárbara

5ª semana: Brunna Gonçalves

6ª semana: Larissa

Programação Big Brother Brasil

Depois de anunciado quem saiu do BBB 22 nesta semana, o elenco do reality passa a desenhar a próxima eliminação com mais um ciclo do programa. Veja o cronograma do BBB 22 para os próximos dias.

Quarta-feira (09/03): Festa do Líder Pedro Scooby;

Quinta-feira (10/03): Prova do Líder;

Sexta-feira (11/03): Festa;

Sábado (12/03): Prova do Anjo;

Domingo (13/03): Formação do 8º paredão;

Segunda-feira (14/03): Jogo da Discórdia;

Terça-feira (15/03): Eliminação.

