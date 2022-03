Quem saiu do BBB 22: Laís é a 9ª eliminada; veja porcentagem

Quem saiu do BBB 22? Veja os detalhes da decisão do público com o 8° paredão do maior reality show da TV brasileira.

Laís foi quem saiu do BBB 22 nesta terça-feira, 22 de março. A participante se tornou o 9ª eliminada do reality com 91,25% dos votos. Ele foi derrotada por Douglas, que recebeu 4,48 % dos votos, e Eliezer, que ficou na posição mais confortável com 4,27% dos votos.

O paredão desta semana movimentou 157 milhões de votos no GShow, o portal de entretenimento da Rede Globo.

Quem saiu do BBB 22? Laís é a eliminada da semana

Mais uma baixa no quarto Lollipop e Laís foi quem saiu do BBB 22. A participante que foi para o paredão indicada por Arthur, sua maior rivalidade na casa. Este era o primeiro paredão de Laís e também de Eliezer o menos votado deste paredão. Douglas é veterano de berlinda.

A médica foi indicada pelo líder Arthur e teve direito ao contragolpe, indicando Douglas ao paredão. Eliezer foi o mais votado da casa, com seis votos, e não teve sorte na prova bate-volta.

A moça se tornou melhor amiga de Jade Picon e Bárbara, e levou adiante a rixa contra Arthur Aguiar. Laís viveu um relacionamento com Gustavo dentro da casa, e nos últimos dias o casal trocou juras de que a relação vai continuar do lado de fora do reality.

A saída da médica já era esperada, e agora restam apenas Eliezer e Eslovênia no Lollipop – marcando o fim do famoso quarto do BBB 22.

Com a eliminação de Laís, quem continua no BBB 22?

O anúncio de que Laís é quem saiu do BBB 22 marca a nova baixa entre os participantes do Big Brother Brasil, desconsiderando a expulsão de Maria e a desistência de Tiago Abravanel. Com isso, onze participantes seguem na competição.

Grupo Pipoca: Jessilane (Bióloga e Professora de Biologia); Eliezer (Designer e Empresário); Eslovênia (Estudante de Marketing e Modelo); Lucas (Engenheiro e Estudante de Medicina); Natália (Modelo e Designer de Unhas) e Gustavo (Bacharel em Direito).

Grupo Camarote: Arthur Aguiar (Ator e Cantor); Pedro Scooby (Surfista); Paulo André Camilo (Atleta Olímpico); Douglas Silva (Ator) e Linn da Quebrada (Cantora e Atriz).

Rejeição BBB 22: ranking com as eliminações da temporada

Quem saiu do BBB 22 até agora?

Luciano saiu na primeira semana do BBB 22 – 49,31%

Luciano foi o primeiro participante a deixar a casa, o brother foi o mais votado em uma berlinda contra Naiara Azevedo e Natália e foi alvo de 49,31% dos votos do público. Suas adversárias receberam 34,89% (Natália) e 15,80% (Naiara) e conseguiram permanecer no jogo.

Luciano teve o azar de cair na berlinda por conta de um contragolpe de Naiara. A cantora sertaneja foi indicada ao paredão por Douglas Silva, o primeiro líder da edição, e teve a oportunidade de puxar alguém, a sister optou por Luciano. Na prova bate e volta, quem se livrou da berlinda foi Jade Picon.

Rodrigo saiu na segunda semana do BBB 22 – 48,45%

Rodrigo saiu do BBB 22 logo no começo do jogo, o brother havia escapado do primeiro paredão, pois venceu o anjo autoimune, mas ficou disponível para ser votado na semana seguinte, quando novamente venceu a prova do anjo, porém, que não era de autoimunidade.

O brother foi eliminado em um paredão contra Natália e Jessilane. Enquanto Rodrigo recebeu 48,45% dos votos, a designer de manicure somou 26,10% e a professora de biologia 25,45%. Ele foi indicação do líder Tiago Abravanel naquela semana.

Naiara foi a terceira eliminada – 57,77%

Naiara Azevedo saiu do BBB 22 na terceira berlinda da edição, a sister já havia retornado de um paredão, mas não teve força para vencer Arthur Aguiar e Douglas Silva, que competiam ao lado da famosa. Desta vez, Naiara foi parar na berlinda da semana quando pegou uma das consequências da prova do líder vencida por Jade Picon, a sister foi enviada direto ao paredão.

No domingo de votação da casa, a sister teve chance de escapar com a prova bate e volta, mas perdeu a disputa para Lucas. Alguns dias depois ela foi eliminada com 57,77% dos votos, enquanto Douglas recebeu 38,96% e Arthur apenas 3,27%

Bárbara deixou o programa no 4º paredão – 86,02%

Bárbara saiu do BBB 22 no quarto paredão da edição e recebeu uma das maiores rejeições da edição até agora. A sister competiu contra Arthur Aguiar e Natália e se deu mal, ela foi eliminada com 86,02%. Arthur foi o menos votado da berlinda e somou apenas 4,95%, enquanto Natália teve um percentual um pouco maior, 9,03%.

Bárbara foi parar na berlinda por causa de Arthur, que a puxou em um contragolpe. Como foi a indicação da líder da semana, Jade, o brother teve a chance de levar uma das amigas de sua adversária para a berlinda. O plano do ator era puxar Laís, mas a médica já havia ido parar no paredão por causa do contragolpe de Natália, a mais votada da casa, por isso ele precisou de um novo alvo.

Brunna Gonçalves saiu do BBB 22 – 76,18%

A dançarina foi a quinta eliminada do reality show, ela foi parar na berlinda por causa de Lucas Bissoli, que era líder da semana e a indicou. Por conta disso, ela não teve chance de escapar do paredão com o bate e volta. Naquela mesma semana, Brunna atendeu ao Big Fone e indicou Gustavo direto para a quinta berlinda da temporada.

A sister recebeu 76,18% dos votos e saiu do BBB 22, enquanto Gustavo e Paulo André, que estavam ao seu lado na berlinda, receberam, 22,24% e 1,58% dos votos, respectivamente.

Larissa saiu na sexta berlinda – 88,59%

Mais uma lollipoper deixou o programa, Larissa foi eliminada na sexta berlinda da casa, contra Arthur Aguiar e Linn da Quebrada. A tiktoker tinha chance de escapar dos votos da casa, mas Eliezer e Vinícius não cumpriram com o combinado do quarto e não votaram no mesmo alvo que os colegas, assim a sister foi parar no paredão.

No resultado da berlinda, ela recebeu 88,59% dos votos para sair do BBB 22, a maior rejeição da edição até agora, enquanto Arthur ficou com 5,90% e Lina somou 5,51%.

Jade Picon saiu do BBB 22 no 7º paredão – 86,02%

Jade Picon era considerada uma das participantes mais fortes pelos competidores, mas essa não foi a realidade quando a sister brigou para permanecer no programa em seu primeiro paredão da edição. Em uma batalha contra Arthur Aguiar, seu adversário direto na casa, e Jessilane, a sister foi eliminada com 86,02%. Jessilane foi a segunda mais votada e somou 13,3%, Arthur teve apenas 1,77% dos votos.

A influenciadora digital foi parar na berlinda por suas próprias ações, ela atendeu ao segundo Big Fone da temporada, em que quem atendesse já estava direto no paredão e precisava puxar mais alguém para compor a berlinda, Jade indicou Arthur. Na prova bate e volta da semana, quem se salvou foi Gustavo.

Vinícius foi o oitavo eliminado – 55,87%

Vinícius saiu do programa em seu primeiro paredão, o brother foi eliminado ao competir contra Gustavo e Pedro Scooby na oitava berlinda da temporada. O bacharel em direito recebeu 55,87% dos votos para sair e está entre as menores rejeições da temporada, os adversários de berlinda do jovem somaram 39,51% (Gustavo) e 4,62% (Pedro Scooby).

Vinícius foi parar no paredão por causa de um contragolpe de Gustavo, depois o brother revelou que se confundiu na hora de indicar alguém e que gostaria de ter mandado Eliezer no lugar de Vinícius, mas já era tarde demais. Vyni foi ao paredão e acabou eliminado.

Maria foi expulsa

Maria também deixou o programa, mas a sister saiu do BBB 22 em uma situação bem diferente: Maria foi expulsa depois de um conturbado jogo da discórdia, em que acabou agredindo Natália. Em uma dinâmica em que era necessário jogar água na cabeça dos adversários, Maria se descontrolou e bateu com o balde de água na cabeça de Natália.

A situação foi avaliada pela produção, que não a eliminou no mesmo minuto, apenas na manhã do dia seguinte Maria foi chamada ao confessionário e foi informada que havia violado uma das regras do programa.

Tiago Abravanel também saiu do BBB 22

Tiago Abravanel resolveu deixar o programa no dia 27 de fevereiro, o brother já sabia que era alvo de vários participantes da casa e não aguentou a pressão. Algumas horas antes da formação de paredão daquela semana, o brother apertou o botão de desistência e abandonou o jogo.

Pouco antes, como a maior parte dos competidores estavam dormindo, e os demais participavam do almoço do anjo, o ator andou pelo confinamento, se despediu de tudo, inclusive a mobília, deixou algumas lembranças para os colegas e então foi embora.

Leia também

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as novidades do Big Brother Brasil e as últimas notícias do Brasil e do Mundo sobre entretenimento, futebol, TV e economia.