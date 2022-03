Quem saiu do BBB 22: Vinicius é o 8° eliminado; veja porcentagem

Quem saiu do BBB 22? Veja os detalhes da decisão do público com o 8° paredão do maior reality show da TV brasileira.

Vinicius foi quem saiu do BBB 22 nesta terça-feira, 15 de março. O participante se tornou o 8° eliminado do reality com 55,87 % dos votos. Ele foi derrotado por Gustavo, que recebeu 39,51 % dos votos, e Pedro Scooby, que ficou na posição mais confortável com 4,62% dos votos.

O paredão desta semana movimentou 698 milhões de votos no GShow, o portal de entretenimento da Rede Globo.

Quem saiu do BBB 22? Vinicius é o eliminado da semana

Depois de dois dias de votação, quem saiu do BBB 22 foi Vinícius. O participante que foi para o paredão indicado por Gustavo, que também estava no paredão, mas levou a pior. Este era o primeiro paredão de Vinicius na edição e também de Pedro Scooby, o menos votado deste paredão.

O participante foi condenado à berlinda por acaso: Eliezer, que foi vetado da prova do líder, ganhou o poder de indicar um participante para o paredão. Ele indicou Gustavo, que por sua vez teve o direito do contragolpe. Gustavo, já no paredão, escolheu enfrentar Vini na votação popular.

No início do reality, Vyni chegou a ser apontado como o “novo” Gil do Vigor por algumas semelhanças com a estrela da edição anterior do BBB. Mas ao longo do programa, a participação de Vini foi motivo de críticas. Ele foi acusado de prometer demais e entregar de menos, além de irritar os internautas com sua aproximação a Eliezer.

O anúncio de que Vinicius foi quem saiu do BBB 22 significa uma nova baixa no quarto Lollipop. Apesar da saída de Jade Picon – a líder do ambiente – os integrantes do quarto estavam confiantes com o retorno do jovem; agora resta apenas Eslovênia, Laís e Eliezer.

Com a eliminação de Vinicius, quem continua no BBB 22?

O anúncio de que Vinícius é quem saiu do BBB 22 marca a oitava baixa entre os participantes do Big Brother Brasil, desconsiderando a expulsão de Maria e a desistência de Tiago Abravanel. Com isso, 12 participantes seguem na competição, sendo 5 do Camarote e 7 do Pipoca. Veja quem está na disputa por R$ 1,5 milhão da Globo:

Grupo Pipoca: Laís (Médica); Jessilane (Bióloga e Professora de Biologia); Eliezer (Designer e Empresário); Eslovênia (Estudante de Marketing e Modelo); Lucas (Engenheiro e Estudante de Medicina); Natália (Modelo e Designer de Unhas) e Gustavo (Bacharel em Direito).

Grupo Camarote: Arthur Aguiar (Ator e Cantor); Pedro Scooby (Surfista); Paulo André Camilo (Atleta Olímpico); Douglas Silva (Ator) e Linn da Quebrada (Cantora e Atriz).

Relembre também todos os eliminados da edição:

1ª semana: Luciano Estevam

2ª semana: Rodrigo Mussi

3ª semana: Naiara Azevedo

4ª semana: Bárbara

5ª semana: Brunna Gonçalves

6ª semana: Larissa

7ª semana: Jade Picon

Final do Big Brother Brasil

O final do Big Brother Brasil será no dia 26 de abril de 2022. O programa terá 100 dias de duração e, ao final, o participante mais votado será premiado com a quantia de R$ 1,5 milhão e um carro 0 KM. A final com o anúncio de quem vai ganhar o BBB 22 será decidida por meio de uma votação oficial feita no GShow, portal de entretenimento da Rede Globo.

Além do primeiro colocado, o segundo e terceiro participante do BBB 22 também serão premiados. O vice campeão deixará o confinamento com R$ 150 mil e o terceiro lugar ganha R$ 50 mil.

Até o anúncio de quem vai ganhar o BBB 22, o BBB 22 será transmitido diariamente no canal aberto da Rede Globo e no Globoplay, o serviço de streaming da emissora. Para ver na TV, basta sintonizar na TV Globo. Na internet, é preciso de uma assinatura do streaming da Globo, que conta com planos a partir de R$ 24,90 ao mês.

Na internet, com um login no Globoplay, é possível assistir ao reality de duas maneiras: o mesmo sinal da TV aberta e também o sinal das câmeras do Pay-per-view. O canal aberto é transmitido na aba “Agora na TV” e as câmeras Pay-per-view podem ser vistas em “Acompanhe a Casa”.

