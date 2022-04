Quem foi para o quarto secreto do BBB 22: Arthur é escolhido

Arthur Aguiar foi quem saiu no paredão falso do BBB 22 - Foto: Reprodução/Globo

Paredão falso definido e Arthur Aguiar é quem foi para o quarto secreto do BBB 22 nesta terça-feira, 5 de abril. O brother recebeu 82,8% dos votos em uma disputa contra Gustavo (10,54%), Linn da Quebrada (6,26%) e Eliezer (0,4%), e agora terá a chance de passar algumas horas no quarto secreto e controlar a casa mais vigiada do Brasil.

Foram mais de 134 milhões de votos no Gshow, portal oficial onde ocorre a votação.

Quem foi para o quarto secreto do BBB 22

O ator Arthur Aguiar é quem foi para o quarto secreto do BBB 22, escolhido pelo público com 82,8% dos votos. Agora está nas mãos do carioca o poder de interferir no jogo, como cortar a água da casa, mandar cooler e até colocar todo mundo na xepa.

O artista foi indicado por Jessilane, que venceu a rodada extra da prova do líder e ganhou o direito de mandar um brother para a berlinda. O famoso já esteve em outras quatro votações populares e escapou de todas. Desta vez, ele foi o mais votado pela audiência, mas de forma positiva.

Nas próximas horas, ele ficará no quarto secreto, chamado de ‘QG do big boss’ nesta temporada e terá a oportunidade de pregar peças nos confinados como cortar a água da casa, acordar os brothers a qualquer hora, colocar todo mundo na xepa e trancar todos no jardim ou trancar todos dentro da casa.

O marido de Maíra Cardi se tornou um forte candidato ao prêmio de R$1,5 milhão. Conseguiu uma grande torcida nas redes sociais e também com o público do ‘sofá’, ao mesmo tempo que é criticado por alguns internautas por ser egocêntrico e por afirmar estar sozinho, quando claramente tem aliados.

Arthur sempre está à frente das estratégias de seu grupo, formado Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva. Se souber aproveitar a oportunidade do quarto secreto, poderá se fortalecer ainda mais na competição.

Reta final do Big Brother Brasil 2022

Ainda restam nove brothers na disputa pelo primeiro lugar no pódio do programa. Apesar do BBB ter acionado o ‘modo turbo’ com um paredão extra, que resultou na saída de Eslovênia, houve um paredão falso na tentativa de agitar um pouco mais o programa na reta final.

A dinâmica já é conhecida pelo público do BBB e já foi realizada nas edições 11, 13, 16, 17, 18, 19 e 21 . Esse é um dos formatos que mais agradam a audiência, mas costuma ser realizado antes da formação do top 10.

O BBB 22 está marcado para terminar em 26 de abril, terça-feira. Além de R$1,5 milhão, o primeiro lugar também leva um carro 0km. O segundo colocado fatura R$150 mil, enquanto o terceiro leva R$50 mil.

Quem já saiu do BBB 22?

1ª semana – Luciano: 49,31% dos votos

2ª semana – Rodrigo: 48,45% dos votos.

3ª semana – Naiara Azevedo: 57,77% dos votos.

4ª semana – Bárbara: 86,02% dos votos.

5ª semana – Brunna Gonçalves:76,18% dos votos.

6ª semana – Larissa: 88,59% dos votos.

7ª semana– Jade Picon: 84,93% dos votos.

8ª semana – Vinícius: 55,87% dos votos.

9ª semana – Laís: 91,25% dos votos.

10ª semana – Lucas: 77,54 dos votos.

11ª semana – Eslovênia: 80,74%.

