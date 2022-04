Quem será eliminado do BBB 22? Parcial aponta rejeição de Natália

Já é possível saber quem será eliminado do BBB 22 na próxima terça-feira, 12 de abril. Gustavo, Natália e Paulo André são os emparedados da semana e um deles está com uma alta porcentagem nas enquetes extraoficiais. A berlinda foi formada na noite do último domingo.

Quem será eliminado do BBB 22 na terça-feira

Natália será eliminada do BBB 22 na próxima terça-feira. O Gshow não divulga as parciais da votação em tempo real, mas as enquetes do DCI e UOL apontam para a eliminação da mineira.

Em consulta realizada às 15h3o desta segunda, véspera da eliminação, a designer de unhas aparece com folga na liderança com 83,62% dos votos da enquete do DCI. Natália já foi uma das mais populares candidatas ao prêmio, mas perdeu parte da torcida ao longo da temporada. Além disso, ela está na berlinda contra Paulo André e Gustavo, dois fortes jogadores.

Gustavo ocupa a segunda posição, com 13,92% dos votos. O bacharel em Direito deve escapar de sua terceira berlinda consecutiva. Mais uma vez, Paulo André respira aliviado e deve se manter no jogo mais uma semana. O atleta soma apenas 2,46% e está longe de ser eliminado do reality.

A votação pouco variou nas últimas horas. Às 13h40, a mineira somava 83,44% de rejeição do público, enquanto Gustavo e P.A. seguiam com 14,13% e 2,43%, respectivamente. Já são mais de 154 mil votos na enquete do DCI.

No UOL, o resultado é bastante parecido. Natália segue em primeiro lugar e com altas chances de ser eliminada, com 79,01%. A porcentagem da mineira caiu cerca de 1% desde a última consulta, mas ela segue na liderança. Seus adversários estão recebendo poucos votos: Gustavo com 12,62% e P.A com 7,57%.

Defesa e trajetória dos brothers

O primeiro a dizer porque merece ficar no jogo foi Gustavo. O brother, que está no terceiro paredão consecutivo, disse que não quer soar repetitivo e espera que o público analise as melhores trajetórias da casa. “Eu sou muito confiante com a minha participação no jogo, acho que foi muito importante no jogo e é isso, peço para que o público mais uma vez vote, deixe o PA ficar. Continuem votando, continuem gostando de mim, e é isso”.

Gustavo entrou no jogo na terceira semana por meio da votação popular da casa de vidro. Seu principal objetivo no jogo era colocar no paredão quem ainda não tinha indo para a berlinda – e de certa forma, conseguiu. Ao longo de sua estadia na casa, viveu um romance com Laís, eliminada na nona semana.

Em seguida, foi a vez de Natália dizer seus motivos para continuar no jogo. A mineira acredita que mostrou suas qualidades, seus talentos e também suas imperfeições, falhas e medos. “Teve situações que eu não imaginaria ter passado e, infelizmente, aqui passei. Queria pedir muito para que o público consiga me dar essa oportunidade aqui dentro. Estou aqui por um sonho em ajudar minha família, mudar minha trajetória, mudar minha vida, e é isso que eu peço”.

Natália faz parte do grupo dos anônimos. Desde o começo, mantém uma amizade com Jessilane e Linn da Quebrada, que passaram a ser chamada de comadres pelo público. No entanto, a sister entrou em conflito com as aliadas várias vezes ao longo do jogo. Foi bastante critica pela casa nas primeiras semanas e foi para três paredões no primeiro mês. Depois, passou a se relacionar com Eliezer.

Por fim, P.A tentou convencer o público a deixá-lo no jogo. “Essa reta final tem sido muito intensa, entrei nesse programa para viver uma experiência nova e estou muito grato de ter chegado até aqui”, começou. Ele seguiu pedindo para que o público deixasse ele e Gustavo continuarem no jogo. “Para que a gente dê continuidade e jogar ainda mais”.

Paulo André é do grupo Camarote, famosos que foram convidados para participarem do programa. Desde o início, construiu uma grande parceria ao lado de Pedro Scooby, Arthur Aguiar e Douglas Silva, e é um forte jogador do BBB 22. Se envolveu com Jade Picon, eliminada na sétima semana.

Quando será a eliminação?

A eliminação ocorre na terça-feira, 12 de abril, a partir das 22h35, na Globo. Até lá, o público segue votando no Gshow, portal oficial onde os votos são contabilizados. O apresentador Tadeu Schmidt encerra a contagem durante o programa ao vivo.

