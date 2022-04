Quem será eliminado do BBB 22: Scooby lidera parcial atualizada

Saída do surfista pode representar a primeira derrota do grupo da ‘Disney’

Quem será eliminado do BBB 22? O resultado oficial só será anunciado amanhã, mas os fãs de Pedro Scooby terão que votar muito se quiserem manter o surfista na casa. O marido de Cinthia Dicker lidera as intenções de voto contra Eliezer e DG, e o grupo Disney pode perder seu primeiro integrante na quinta-feira.

Quem será eliminado do BBB 22 no penúltimo paredão

Pedro Scooby é quem será eliminado do BBB 22 se as parciais das enquetes extraoficiais acertarem o resultado. Às 17h desta quarta-feira, o surfista liderava a enquete UOL com 45,36% em uma disputa acirrada com Eliezer. O designer vem logo atrás com 40,18%. A diferença entre eles é pouca e o resultado ainda pode sofrer uma reviravolta até amanhã.

DG está sendo pouco votado e tem apenas 18.22%. O ator sempre é alvo dos votos da casa, mas dessa vez caiu na berlinda por ter o pior desempenho na prova do líder.

Se Scooby realmente for eliminado amanhã, essas será a primeira derrota do grupo do quarto grunge durante todo o programa. O time formado por Arthur Aguiar, Douglas Silva, Paulo André e Pedro Scooby está invicto até aqui, sem perder nenhum de seus membros no paredão – ao contrário dos outros grupos que foram extintos ao longo das últimas semanas.

Quem será eliminado do BBB 22 de acordo com o DCI: a enquete do veículo confirma a possível eliminação de Scooby amanhã. O marido de Cíntia Dicker lidera com 57.46% e está com uma boa vantagem em relação a Eliezer, que está em segundo lugar com 24.32%. DG em último, com apenas 18.22%. Vote na enquete BBB 22.

Pedro Scooby x Arthur Aguiar BBB 22

Apesar da união de Scooby e Arthur dentro da casa por fazerem parte do mesmo grupo, os dois já tiveram algumas rusgas ao longo da temporada. No entanto, seguem com um bom relacionamento no jogo.

Do lado de fora da casa, a situação é bem diferente. Nesta quarta-feira, apesar de Arthur Aguiar não estar no paredão, os administradores das redes sociais do ator se posicionaram pedindo a saída do surfista. “Como o próprio Arthur sempre diz, não podemos agir pela emoção e sim racionalmente. Esperamos até agora para saber o que faríamos e se faríamos algo nesse paredão levando em conta tudo o que aconteceu e o que vocês trouxeram. Portanto, nesse paredão somos #ForaScooby!”, diz o post.

Pouco tempo depois, o perfil de Scooby no Instagram repostou a publicação de Arthur com a seguinte frase: “não existe máscara que dure muito tempo, né? Seguimos de cabeça erguida e honrando os nossos valores”. O time do surfista pede pela saída de Eliezer.

Votação Gshow

A votação segue aberta no Gshow até a noite de quinta. A eliminação está marcada para quinta, 21 de abril, a partir das 22h35, horário de Brasília, logo após a novela Pantanal.

Participar da votação oficial é bem rápido e simples. Siga os passos:

– Acesse o Gshow e faça o login/cadastro;

– Localize a página do BBB 22 e o campo de votação;

– Clique sobre o nome do brother que deve deixar o programa;

– Faça a validação de segurança e confirme;

