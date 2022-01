Anônimos do BBB 22: quem são os participantes do Big Brother?

Anônimos do BBB 22: quem são os participantes do Big Brother?

Enquanto os primeiros dias de confinamento da nova temporada do Big Brother Brasil não chegam, o público quer descobrir quem são os participantes. Vários nomes são cotados para o camarote, mas os anônimos do BBB 22 continuam um mistério.

Quem serão os anônimos do BBB 22?

Nenhum nome da lista de participantes anônimos do BBB 22 vazou até agora. Porém, o dia do anúncio oficial do programa pode estar próximo. A aposta atual é que no dia 11 de janeiro de 2022 a TV Globo divulgue o elenco da edição.

A especulação da data surgiu pois marca exatos 6 dias antes da estreia, o que poderia repetir a decisão da produção, que no ano passado divulgou os participantes com a distância de 6 dias entre o anúncio e a estreia.

Geralmente as identidades dos brothers e sisters são revelados pela emissora na semana anterior ao primeiro episódio da temporada. Os anúncios dos confinados costumam ser realizados no mesmo dia, durante os intervalos da programação da TV Globo, que exibe pequenas chamadas com informações sobre cada participante.

De acordo com a apuração da coluna de Gabriel Perline para o IG, 30 anônimos foram selecionados para serem participantes no BBB 22. No entanto, apenas um terço deles vai de fato entrar na casa do reality show, os demais ficarão na posição de reservas, para eventuais problemas que o programa possa enfrentar.

Mudanças no BBB22

O líder terá ainda mais privilégios do que já costuma ter no reality, o vip e a xepa ficarão frente a frente, as estalecas poderão ser utilizadas no mercado ou na compra de itens para as festas e a temporada ganhará um botão novo, que servirá para os participantes que escolherem desistir do BBB.

A nova temporada irá estrear no dia 17 de janeiro de 2021 e será comandada por Tadeu Schmidt. Para acompanhar os programas diários, é só sintonizar na TV Globo ou usar a aba “Agora na TV” da Globoplay. Já para assistir o confinamento durante 24 horas, é necessário ser assinante do streaming da emissora, o famoso pay per view.

O elenco do BBB 22 será dividido entre famosos e anônimos, quem merece uma vaga no camarote? Vote na Enquete BBB 22.