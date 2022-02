Quem vai sair do BBB 22 amanhã: enquete UOL elimina Brunna

Quem vai sair do BBB 22 amanhã? Brunna Gonçalves, Gustavo e Paulo André estão no quinto paredão da temporada. O resultado da votação só será anunciado durante o programa ao vivo desta terça (22), mas a enquete do UOL e DCI mostra quem não deve continuar na casa mais vigiada do Brasil.

Brunna Gonçalves é quem vai sair do BBB 22 amanhã. A dançarina está com muitos votos na frente de Gustavo e Paulo André, somando 64,89% na enquete UOL.

O morador da casa de vidro tem 28,66% dos votos do público da enquete, enquanto Paulo André segue em terceiro lugar com apenas 6,46% dos votos.

Os leitores do DCI têm a mesma opinião. Para 69,09% dos votantes, a trajetória de Brunna no BBB 22 chega ao fim amanhã. Gustavo e Paulo André devem ganhar mais alguns dias no programa, somando apenas 25,23% e 5,68% dos votos, respectivamente.

As enquetes não têm qualquer influência sobre o resultado da votação e servem apenas para pesquisa de opinião do público.

Ludmilla defende Brunna após formação de paredão

Este é o primeiro paredão de Brunna no BBB 22 e pode ser o último caso a bailarina realmente seja eliminada. Se depender de Ludmilla, esposa da sister, isso não vai acontecer.

Na manhã desta segunda-feira, a cantora postou alguns tweets em defesa de sua amada e prometeu que, caso Brunna continue na casa, ela irá fazer uma nova versão do ‘Lud sessions’, em que a cantora canta um medley de seus maiores sucessos.

A famosa também comentou sobre o apelido de ‘planta’ recebido pela dançarina. “A Bruna pode até ser planta, mas eu tenho uma pergunta que não quer calar, quem não é planta nessa edição? Kkkk”, escreveu. “O BBB deixa evidente as duas formas que a sociedade gosta de assistir a mulher preta: como vítima ou como raivosa. Como vítima, ibope e falso acolhimento. Como raivosa, cancelamento. Bru, que bom te ver “planta”! Tranquila e em paz com os seus valores ❤️ #FICABRUNNA”, finalizou a cantora.

Programação BBB 22

Segunda-feira é dia de jogo da discórdia no BBB 22. Ainda não se sabe qual será a dinâmica do programa de hoje, mas pode-se esperar que a produção pense em algo para tentar colocar um pouco mais de ‘fogo no parquinho’ na casa.

Além disso, a edição também deve mostrar as conversas mais importantes entre os brothers após a formação de paredão ontem, que os obrigou a se dividirem em grupos – o episódio rendeu uma discordância entre Douglas, PA, Gustavo, Arthur e Pedro Scooby, e uma irritação por parte do ator de Rebelde.

Na terça, mais um brother será eliminado. O programa também exibe o CAT BBB com Dani Calabresa, além da vinheta ao som de Paulo Ricardo.

O programa tem início na faixa das 22h15, horário de Brasília.

