Votar BBB 2022 agora: como eliminar Brunna, Gustavo ou PA

Brunna, Gustavo ou Paulo André? Um deles vai dizer adeus ao sonho de levar R$1,5 milhão para casa na noite da próxima terça-feira (22). A votação está aberta desde domingo e o público já pode escolher quem deve sair do reality show. Votar no BBB 2022 agora é fácil e gratuito, confira abaixo.

Como votar no BBB 2022 agora

Para votar no BBB 22, primeiro é necessário ir até o portal oficial da votação no Gshow. Esse é o único meio de ter o voto contabilizado para o paredão.

A votação irá aparecer logo no início da página do BBB 22. É só clicar em ‘Paredão BBB 22. Vote para eliminar: Brunna Gonçalves, Gustavo ou Paulo André.

Importante lembrar que, para votar no BBB 22, é necessário ter um cadastro no portal Globo. O sistema pede alguns dados pessoais como nome e sobrenome, data de nascimento, e-mail e a criação de uma senha. O cadastro é válido para todas as votações do programa.

Feito isso, é só escolher quem deve sair da casa mais vigiada do Brasil, clicando sobre o nome do brother. O sistema irá pedir uma rápida verificação de segurança, basta clicar em ‘sou humano’.

O voto é computado em poucos segundos. O público pode participar quantas vezes quiser.

Arthur Aguiar se irrita com votação

Os grupos que estavam no quarto lollipop e no confessionário decidiram seus votos de forma rápida e em consenso – o primeiro optou por Jessilane e o segundo mandou Paulo André para a berlinda.

Na vez de Douglas, PA, Arthur, Scooby e Gustavo, que estavam no quarto grunge, o grupo discordou entre si da indicação. O marido de Maíra Cardi e o intérprete de Dadinho optaram por Laís, enquanto o restante escolheu Eliezer.

Além de ter ficado irritado com a indicação do grupo, Arthur Aguiar desabafou, mais tarde, sobre o fato de Linn da Quebrada, Jessilane, Natália e Tiago Abravanel terem mandado Paulo André para a berlinda.

“Ela [Jessilane] foi por onde? Não foi por nós. Foi pelo outro quarto [Lollipop], que ela não quis botar ninguém. E a gente aqui de otário, ‘não vamos votar nelas, não’, ‘vamos mexer no jogo’. Elas vão lá e botam alguém daqui”, disse o ator, visivelmente irritado.

Abravanel se justificou e explicou como escolheram PA para a berlinda. “Foram duas opções. Que foi Laís e PA. Pelo fato de já ter a Brunna, eles não queriam fazer…”

Sem paciência, Arthur interrompeu: “Ah, mas ninguém pensa quando é assim, o fato de ter três daqui… Tudo bem? Se for eu, DG e você, tá tudo bem.”

A conversa deve ser mostrada durante a edição do programa nesta segunda-feira.

Vai ter repescagem no BBB 22?

Por enquanto, nada foi confirmado pela Rede Globo. Os fãs do programa têm comentado nas redes sociais sobre uma possível repescagem no programa depois de alguns boatos de que um dos participantes eliminados poderia voltar.

Apesar de não ter nada oficial, os espectadores já até começam a dar palpites sobre quem deveria ganhar uma segunda chance. Para 60,43% do público votante da enquete UOL, Luciano poderia voltar para o programa.

Naiara Azevedo vem em segundo lugar com 20,19%, enquanto Rodrigo tem 17,65%. Bárbara está na lanterna, somando apenas 1,74%.

