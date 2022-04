Quem vai ser eliminado do BBB 22 no paredão de terça-feira (12/04)

Quem vai ser eliminado do BBB 22 no paredão de terça-feira (12/04)

Na terça-feira, 12 de abril, vão restar apenas sete brothers na casa mais vigiada do Brasil. Gustavo, Natália e Paulo André disputam a permanência no jogo, mas um deles vai dizer adeus ao prêmio. A votação oficial só será encerrada amanhã, mas já é possível saber quem vai ser eliminado do BBB 22 e qual a porcentagem.

Quem vai ser eliminado do BBB 22 entre Gustavo, Natália e Paulo André

O jogo pode chegar ao fim para Natália na próxima terça-feira. Em consulta realizada às 20h desta segunda, véspera da eliminação, 84,20% dos leitores do DCI preferem que a mineira deixe o confinamento. O resultado se manteve estável ao longo do dia, com aumento de 1,3% nas últimas horas. Se a votação se manter nesse ritmo, Nat será eliminada com uma ampla vantagem de votos, desfalcando ainda mais as ‘comadres’.

Os adversários da designer de unhas estão com poucos votos e devem ganhar mais tempo na casa na reta final do jogo. Gustavo deve escapar do paredão mais uma vez, pois soma apenas 13,38%. A porcentagem do bacharel em Direito vem oscilando desde ontem, mas não sai da casa dos 10%.

Paulo André também não tem com o que se preocupar. O atleta ocupa a terceira posição, com apenas 2,42% dos votos. A porcentagem do brother diminui na medida em que a de Natália aumenta.

O resultado parcial da enquete do UOL mostra um resultado parecido. Natália aparece na liderança com 79,84% dos votos, seguida de Gustavo, com 12,96% e Paulo André, 7,19%.

Nas últimas semanas, ambas enquetes acertaram os nomes dos eliminados e chegaram bem próximas da porcentagem com que cada participante saiu do programa. Vale lembrar que as enquetes são utilizadas apenas como pesquisa da opinião do público e não tem influência sobre o resultado oficial da votação.

Quem vai ser eliminado do BBB 22

Segunda-feira, 20h00 – Última parcial da véspera da eliminação

Natália: 84,20% dos votos

Gustavo: 13,38% dos votos

Paulo André: 2,42% dos votos

Segunda-feira, 08h00 –Primeira parcial do DCI, véspera da eliminação

Natália: 78,98% dos votos

Gustavo: 11,56% dos votos

Paulo André: 9,45% dos votos

Quem já esteve em mais paredões no BBB 22?

Gustavo é o recordista de paredões no BBB 22 e já esteve em cinco berlindas, sendo uma delas falsa. Ele também escapou de mais duas votações populares através da prova bate-volta.

Arthur Aguiar também esteve em cinco berlindas e venceu o paredão falso da última semana, com mais de 80% dos votos. O ator se tornou um dos mais populares participantes do BBB 22 e vem sendo apontado como um dos favoritos ao prêmio de R$1,5 milhão.

1º paredão: Natália x Luciano (eliminado) x Naiara Azevedo.

2º paredão: Rodrigo (eliminado) x Jessilane x Natália.

3º paredão: Naiara Azevedo (eliminada) x Douglas Silva x Arthur Aguiar

4º paredão: Arthur Aguiar x Bárbara (eliminada) x Natália

5º paredão: Brunna Gonçalves (eliminada) x Gustavo x Paulo André

6º paredão: Arthur Aguiar x Larissa (eliminada) x Linn da Quebrada

7º paredão: Arthur Aguiar x Jade Picon (eliminada) x Jessilane

8º paredão: Gustavo x Pedro Scooby x Vinícius (eliminado)

9º paredão: Douglas Silva x Eliezer x Laís (eliminada)

10º paredão: Lucas (eliminado) x Paulo André x Pedro Scooby

11º paredão: Douglas Silva, x Eslovênia (eliminada) x Paulo André

12º paredão – falso: Arthur Aguiar (vencedor) x Gustavo x Linn da Quebrada x Eliezer

13º paredão: Eliezer x Gustavo x Linn da Quebrada (eliminada)

Prova bate-volta

Com o programa na reta final, a prova bate-volta não será mais realizada. A dinâmica acontecia logo após a formação de paredão. Os quatro emparedados participavam de uma disputa de sorte que dava a chance a um deles de escapar da votação popular.

No entanto, com o jogo cada vez mais afunilado, as provas deixaram de ser realizadas ao domingo. Agora, as berlindas estão sendo formadas com a indicação do líder, votação da casa e algum elemento surpresa explicado pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Assim como a prova bate-volta, a disputa pelo anjo também deve chegar ao fim. Nas últimas duas semanas, não houve competição pelo colar da imunidade nos paredões extras. Além disso, as provas passaram a ser realizadas às sextas.

O BBB 22 termina em 26 de abril. Seguem no jogo: Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer, Gustavo, Jessilane, Natália, Paulo André e Pedro Scooby.

+ Favoritos BBB 22 UOL enquete atualizada: quem vai ganhar a edição