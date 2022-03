Quem vence o BBB 22: parcial do UOL aponta Arthur e Scooby favoritos

Quem vence o BBB 22? É o que todo mundo quer saber, já que a atual temporada do reality show está na metade e nenhum participante se destacou como favorito isolado até agora. Na casa ainda disputam 15 participantes, 6 deles do camarote e 9 do time pipoca.

Quem vence o BBB 22 segundo o UOL?

De acordo com a parcial da votação do UOL, a briga para ver quem vence o BBB 22 está entre Arthur Aguiar, Pedro Scooby e Linn da Quebrada, os três integrantes do camarote. Na consulta realizada às 14h25 desta terça-feira (01/03), quando a enquete somava quase 50 mil votos contabilizados, a liderança estava nas mãos de Arthur Aguiar, que recebeu 34,88% dos votos do público em “quem merece vencer”.

A vice-liderança da votação foi parar nas mãos de Scooby, o surfista tem por enquanto 29,15% dos votos, uma diferença de 5,73% para a colocação de Arthur. A briga para ver quem ganha o BBB 22 também tem Linn da Quebrada, que por enquanto recebeu 24,86% dos votos para ser coroada campeã da temporada.

As porcentagens dos demais participantes são: Jade Picon (3,06%), Eslovênia (2,54%), Vinicius (1,03%), Natália (0,75%), Paulo André (0,71%), Douglas Silva (0,70%), Gustavo (0,57%), Lucas (0,39%), Jessilane (0,36%), Eliezer (0,27%) e Larissa (0,14%).

Histórico

Arthur e Linn da Quebrada estão no Top 3 da votação do portal UOL há cerca de três semanas, a dupla tem se mantido estável no favoritismo por lá.

Na consulta realizada no período da manhã de sábado (26), Arthur estava em primeiro com 39,12%, até aquele momento, 39 mil votos haviam sido contabilizados. O segundo lugar era de Linn, com 30,48%, e a terceira posição era de Scooby, que atualmente está na vice-liderança, com 18,01% dos votos para ser quem vence o BBB 22.

Já um pouco antes disso, em consultas realizadas nos dias 18 (sexta-feira) e 23 (quarta-feira) de fevereiro, ambas realizadas no período da tarde, Lina é quem ocupava o primeiro lugar da enquete “quem vence o BBB 22”. A cantora somava 40,23% do favoritismo na sexta-feira e na quarta-feira tinha 41,49% dos votos.

Em ambas as parciais, Arthur estava em segundo lugar. Na consulta realizada no dia 18, o terceiro lugar era de Jade, já na consulta do dia 23, Eslovênia completava o Top 3.

Quem NÃO vence o BBB 22?

Outra parcial de enquete do portal UOL, a que pergunta “quem é o mais odiado da edição” indica quem tem menos chance de vencer, por ser um dos desafetos do público. Nesta votação, Jade Picon é quem vem em primeiro.

A sister soma 37,87% dos mais de 9500 votos contabilizados até então. A fiel escudeira da famosa, Laís, vem em segundo com 22,15%.

Para a surpresa de alguns, a terceira posição é de Arthur, que recebeu o primeiro lugar na enquete de favoritos. O brother soma 19,32% dos votos por enquanto.

As demais posições ficaram da seguinte forma: Larissa (5,02%), Gustavo (2,95%), Linn da quebrada (2,23%), Vinicius (1,87%), Douglas Silva (1,51%), Jessilane (1,30%), Natália (1,08%), Pedro Scooby (1,01%) Eslovênia (0,97%), Eliezer (0,44%), Lucas (0,25%) e Paulo André (0,22).

Prêmios e quando termina o programa

Para saber se quem vence o BBB 22 é realmente Arthur, Scooby ou Lina, como indica a parcial do UOL, será necessário aguardar até 26 de abril, uma quinta-feira, dia em que está marcado para acontecer a grande final da vigésima segundo edição do reality show.

Essa última disputa do programa será realizada entre três participantes, a votação oficial acontecerá no Gshow e o vencedor leva para casa R$ 1,5 milhão. O segundo e terceiro lugar não saem de mãos abanando, o vice recebe R$ 150 mil e o terceiro colocado ganha R$ 50 mil.

Mudança no método de votação para a grande final

A enquete de votação para definir quem vence o BBB 22 funciona um pouco diferente da que você está acostumado a votar todas as semanas para eliminar alguém. Ao contrário do que acontece ao longo do reality show, na grande final, o público vota a favor, ou seja, escolhe aquele que quer ver ganhar e não o participante que não gosta, como geralmente acontece nos paredões do programa – As votações semanais são para eliminar e não salvar, porém, isso muda na final da atração da Globo.

Relembre a final da temporada de 2021:

