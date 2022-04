Quem vence o paredão falso no BBB 22 hoje (05/04)

Está chegando a hora de descobrir quem entre Arthur Aguiar, Linn da Quebrada, Gustavo e Eliezer vai conseguir virar o big boss por algumas horas e comandar o confinamento diretamente de um quarto secreto. Quem vence o paredão falso do BBB 22? As parciais já indicam o resultado da berlinda desta terça-feira (05).

+ Enquete BBB 22: quem você quer mandar para o quarto secreto BBB 22?

Quem vence o paredão falso do BBB 22?

A enquete do UOL aponta que Arthur Aguiar é o favorito na votação desta berlinda e deve ser quem ganha o paredão falso do BBB 22. O brother está com uma grande vantagem e deixa os adversários para trás na briga – Consulta realizada na faixa das 07h00 desta terça (5).

Enquanto Arthur soma 65,51% dos mais de 167 mil votos computados até agora, a segunda colocada, Linn da Quebrada, tem 20,93%. A diferença entre os números da dupla é de 44,58%.

A disputa parece pouco acirrada e na terceira posição está Gustavo com 11,31% dos votos. Eliezer soma apenas 2,25% na lanterna da enquete sobre quem vence o paredão falso do BBB 22.

Na parcial do DCI, que soma mais de 433 mil votos, Arthur também é o favorito. O brother soma sozinho 72,50% dos votos. A diferença nesta enquete é que o segundo lugar é ocupado por Gustavo e não Lina, o curitibano está com 20,81%.

Em terceiro, Lina soma 5,39% dos votos, enquanto Eliezer amarga a lanterna da votação sobre quem ganha o paredão falso do BBB 22 com apenas 1,29% dos votos.

Histórico

Logo no começo da votação, na madrugada de segunda-feira (4), Arthur já assumia a liderança da enquete UOL. Dos 12 mil votos que haviam sido contabilizados até então, 72,31% eram do ator.

A segunda posição era de Gustavo, com 13,57% e em terceiro vinha Lina com 12,53%. O último lugar já era de Elieizer, que somava apenas 1,60%.

Já no período da manhã, Arthur continuou líder na votação, mas Lina ultrapassou Gustavo e se tornou a segunda colocada. Por volta das 08h00, Arthur contabilizava 70,01% dos mais de 57 mil votos computados, Lina 16,71%, Gustavo somava 11,14% e Eliezer apenas 2,14%.

No período da tarde, por volta das 16h, a quantidade de votos passou para 100 mil, sendo 68,20% deles para Arthur. Depois vinha Lina com 17%, Gustavo com 12% e Eliezer com 2,40%.

Como votar

Para votar e definir quem vence o paredão falso do BBB 22, é necessário ir ao site oficial da Rede Globo, o Gshow. Esta é a única enquete oficial do programa, as demais apresentam parciais para informar o público sobre o andamento da berlinda, mas não afetam de fato o jogo.

Quando estiver no Gshow, https://gshow.globo.com/, vá na página do Big Brother Brasil, em seguida clique na enquete do reality show e escolha se vai votar em Arthur, Gustavo, Lina ou Eliezer. Depois que selecionar o brother que quer que ganhe o paredão falso, confirme seu voto ao passar pela verificação de robôs, com o botão ‘sou humano’.

É necessário ter um cadastro no site para conseguir votar, porém, não há nenhum limite, você poderá votar a vontade. A votação fica aberta até o programa ao vivo.

Que horas o vencedor vai para o quarto secreto hoje?

O BBB 22 de hoje começa às 22h35, depois da novela Pantanal, segundo o cronograma oficial da Rede Globo, disponível para consulta no site da emissora. É esperado que a revelação de quem ganha o paredão falso aconteça próximo ao final do programa desta terça-feira, que está previsto para acabar por volta das 23h55, de acordo com a programação.

Até quando o vencedor do paredão falso fica no quarto secreto?

O BBB 22 ainda não informou quanto tempo quem ganha o paredão falso ficará confinado no quarto secreto. A previsão é que a dinâmica dure até quinta-feira, como em 2021, quando Carla Diaz ficou isolada do final de terça-feira até a manhã de quinta-feira.

Leia também

Jogo da discórdia BBB 22 completo: ranking de milhões e centavos