Quem votou em quem no BBB 22: formação do 7º paredão

Quem votou em quem no BBB 22: formação do 7º paredão

Quem votou em quem no BBB 22O 7º paredão do Big Brother Brasil está formado e Arthur, Jade e Jessi correm o risco da eliminação na próxima terça-feira, 8 de março. Veja quem votou em quem no BBB 22 e entenda como foi formada a berlinda da vez no maior reality do país.

+ VOTE: ENQUETE BBB 22

Quem votou em quem no BBB 22?

Pedro Scooby (líder) votou em: Jessilane

Laís votou em: Natália

Jessilane votou em: Eliezer

Eliezer votou em: Gustavo

Eslovênia votou em: Gustavo

Lucas votou em: Eliezer

Natália votou em: Gustavo

Vinícius votou em: Gustavo

Arthur Aguiar votou em: Laís

Jade Picon votou em: Gustavo

Paulo André votou em: Eliezer

Linn da Quebrada votou em: Gustavo

Douglas Silva votou em: Eliezer

Gustavo votou em: Eliezer

Além de quem votou em quem no BBB 22, outra coisa foi determinante para a formação do paredão desta semana: a prova bate e volta. Nesta semana, assim como já virou tradição no reality, a prova foi de sorte e o vencedor escapou do paredão. Gustavo foi quem venceu.

Como votar no Gshow?

A decisão de quem será o participante eliminado no quinto paredão está nas mãos do público, que deve votar exclusivamente no GShow, o portal oficial de entretenimento da Rede Globo na web. Para votar, basta visitar o endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar no participante que deve ser o eliminado.

Entre os emparedados, o mais votado deixará o confinamento na próxima terça-feira.

A eliminação está marcada para a próxima terça-feira, 8 de março, às 22h30 (horário de Brasília), tanto no canal aberto da TV Globo quanto no GloboPlay, logo depois da novela Um Lugar ao Sol.

Quem já saiu BBB 22

1º eliminado: Luciano, com 49,13% dos votos;

2º eliminado: Rodrigo, com 78,45% dos votos;

3ª eliminada: Naiara Azevedo, com 57,77% dos votos;

4ª eliminada: Bárbara Heck, com 86% dos votos;

5ª eliminada: Brunna Gonçalves, com 76,18% dos votos.

6ª eliminada: Larissa, com 88,59% dos votos.

Leia também:

Aproveite e siga o DCI no Google News