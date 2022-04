Ranking de rejeição do BBB 22: porcentagem dos eliminados

A vigésima segunda edição do reality show contou com altas porcentagens durante as votações semanais e algumas delas entraram até mesmo para as maiores rejeições da história do programa da TV Globo, como Laís, a primeira colocada da lista. Confira as posições no ranking de rejeição do BBB 22!

Laís lidera ranking de rejeição do BBB 22 com 91,25%

Laís foi a nona eliminada da temporada, a sister se despediu do programa em seu primeiro paredão. Antes disso, ela havia pisado uma vez na berlinda, mas escapou com a prova bate e volta e por isso nunca caiu na votação popular de fato. Em sua eliminação, a médica recebeu 91,25% dos votos do público e perdeu a disputa para Douglas Silva, que somou 4,48%, e Eliezer, que teve 4,27%.

Larissa teve 88,59% dos votos

Larissa se despediu do programa com a segunda maior rejeição do BBB 22, 88,59%. Ela foi eliminada no sexto paredão da temporada, contra Arthur Aguiar e Linn da Quebrada. Os adversários da sister receberam 5,90% e 5,51% respectivamente. A pernambucana entrou no Big Brother Brasil ao lado de Gustavo, os dois participaram da casa de vidro e receberam o ‘sim’ do público em uma votação para se tornarem participantes oficiais da edição.

Bárbara recebeu 86,02%

Bárbara recebeu 86,02% dos votos em um paredão contra Arthur Aguiar e Natália e deixou o programa. Ela foi a quarta eliminada do BBB 22 e fecha o top 3 de rejeições da temporada. A sulista caiu no paredão por um azar, Arthur queria puxar Laís com seu contragolpe, mas como a sister já havia sido puxada por Natália, ele resolveu levar a melhor amiga de seu desafeto ao paredão. Nesta berlinda, Arthur teve 4,95% e Natália 9,03%,

Jade Picon é a quarta colocado no ranking de rejeição do BBB 22 com 86,02%

Jade Picon era considerada uma forte candidata ao prêmio entre os confinados, mas a sister não conseguiu sobreviver ao seu primeiro paredão no programa. Na sétima berlinda do BBB 22, que esteve ao lado de Arthur Aguiar, seu rival na casa, a sister foi eliminada com 86,02% dos votos do público. Jessilane, que também estava na berlinda, recebeu com 13,3%, enquanto Arthur teve apenas 1,77%.

Jade acabou no paredão por atender o segundo Big Fone da edição. A influenciadora digital foi direto para a berlinda e puxou Arthur para ir com ela.

Natália entra no Top 5 de rejeição do BBB 22 com 83,43% dos votos

Natália foi eliminada do BBB 22 no décimo quarto paredão da edição, a sister conseguiu chegar até a reta final do folhetim e foi uma das últimas mulheres da edição a permanecer na casa por tanto tempo. Antes de sua eliminação, Natália havia voltado de três paredões.

Na berlinda que a eliminou, Natália somou 83,43% dos votos para sair, contra os 14,3% de Gustavo e 2,27% de Paulo André.

Natália é a mais recente eliminada do Big Brother Brasil, assista o papo dela com Rafa Kalimann no Rede BBB:

Eslovênia recebeu 80,74% em décimo primeiro paredão

Eslovênia recebeu poucos votos durante a temporada e escapou da mira de muitos participantes, assim ela chegou longe no programa e foi eliminada apenas na décima primeira berlinda da edução, sua primeira vez no paredão. A sister competiu contra Douglas Silva e Paulo André e recebeu 80,74% dos votos para sair. Os adversários da modelo somaram 18,07% (Douglas) e 1,19% (Paulo André).

Linn da Quebrada foi eliminada com 77,60%

Linn da Quebrada foi eliminada na décima terceira berlinda da temporada, a sister competia contra Eliezer e Gustavo. A famosa estava em seu segundo paredão e recebeu 77,60%, assumindo o sétimo lugar do ranking de rejeição do BBB 22 até o momento. A porcentagem dos adversários da sister foram 15,66%, para Eliezer, e 6,74% dos votos para Gustavo.

Lucas foi eliminado no décimo paredão da edição – 77,54%

O famoso ‘Barão’ deixou o programa no décimo paredão da temporada, ele recebeu 77,54% dos votos para sair e ficou em oitavo no ranking de rejeição do BBB 22. O estudante de medicina competiu contra Pedro Scooby e Paulo André, o segundo mais votado desta berlinda foi o surfista, que somou 18,05%. Paulo André teve apenas 4,41% dos votos para sair.

Brunna Gonçalves recebeu 76,18% dos votos

Brunna deixou o programa no começo do segundo mês de temporada, no quinto paredão da edição. A sister competia contra dois homens, Gustavo e Paulo André. Gustavo foi parar na berlinda por conta da própria dançarina, que atendeu o primeiro Big Fone da edição e pôde mandar alguém para o paredão.

A famosa recebeu 76,18% dos votos para sair, enquanto Gustavo teve 22,24% e Paulo André apenas 1,58%.

Naiara Azevedo recebeu 57,77%

Naiara Azevedo foi eliminada no terceiro paredão da temporada, o único que foi apenas entre integrantes do camarote. A cantora sertaneja recebeu uma baixa rejeição no ranking do BBB 22 e ficou em 10 na lista. Naiara somou 57,77% em uma berlinda contra Douglas Silva, que foi o segundo mais votado da semana com 38,96%, e Arthur Aguiar, que recebeu apenas 3,27%.

Assista a entrevista de Naiara Azevedo no Bate-Papo com o Eliminado:

Vinícius foi o oitavo eliminado e teve 55,87% dos votos

Vinícius é um dos últimos no ranking de rejeição do BBB 22, o bacharel em direito estava em sua primeira berlinda e não conseguiu continuar no programa. A disputa por permanência do brother aconteceu na oitava semana de reality show e ele competiu contra Gustavo e Pedro Scooby.

Vinícius saiu do BBB 22 com 55,87% dos votos da oitava berlinda, já os adversários do brother somaram 39,51% (Gustavo) e 4,62% (Pedro Scooby).

Luciano no ranking de rejeição do BBB 22 tem 49,31%

Luciano foi o primeiro eliminado da temporada, o brother saiu do programa com a segunda menor porcentagem do ranking de rejeição do BBB 22 e não alcançou os 50% dos votos para sair. O ator competiu contra Natália, que somou 34,89% dos votos para sair, e Naiara Azevedo, que recebeu 15,8%. Luciano foi parar na berlinda por conta do contragolpe de Naiara.

Rodrigo teve a menor rejeição do BBB 22 – 48,45%

Rodrigo foi o segundo eliminado da temporada e possui a menor rejeição do BBB 22, o brother somou 48,45% dos votos em uma berlinda contra Natália e Jessilane. As sisters tiveram percentuais próximos e conseguiram se manter no jogo, 26,1% (Natália) e 25,45% (Jessilane).

Há algumas semanas, Rodrigo Mussi sofreu um grave acidente de carro na Marginal Pinheiros, em São Paulo, e precisou de internação e cirurgia. Segundo a equipe do ex-brother nas redes sociais, ele se recupera do acontecido e tem quadro estável de saúde.

