As regras do quarto secreto já estão valendo e brother ficará lá até amanhã (7) - Foto: Reprodução/Globo

Regras do quarto secreto do BBB 22 com Arthur Aguiar

Regras do quarto secreto do BBB 22 com Arthur Aguiar

As parciais acertaram e Arthur Aguiar venceu o paredão falso do BBB 22. O brother deixou a casa no final da noite de terça-feira (5) e foi parar em um quarto secreto. A sala de controle possui uma grande tela em que o ator pode acompanhar os passos dos colegas e ainda tem várias funções disponíveis para que o participante consiga movimentar a casa. Quais as regras do quarto secreto? Dinâmica já tem hora definida para acabar.

Quais são as regras do quarto secreto do BBB 22?

Arthur Aguiar poderá assistir as conversas dos brothers na casa, com o áudio liberado, caso use os cards disponibilizados no painel de controle. A dinâmica funcionará da seguinte forma, as imagens do Pay Per View estarão presentes na tela do participante, mas para ligar o áudio e descobrir o que os confinados estão conversando, será necessário usar um card.

Se algum participante falar sobre Arthur, o sistema do reality show avisará o ator, assim ele pode conferir quem e o que está sendo dito sobre ele, sem desperdiçar cards. Para finalizar, as regras do quarto secreto definem que apenas se Arthur usar todos os cards disponíveis ele poderá liberar um card especial, que mostrará um flashback de sua saída da casa. O brother terá a chance de ver parte do discurso de Tadeu Schmidt, o anúncio da falsa eliminação, a reação dos confinados, o caminho até a porta, entre outros momentos.

Cada card só pode ser utilizado uma vez, ou seja, se Arthur resolver trancar os participantes fora da casa durante a festa por exemplo, não poderá utilizar o recurso novamente. Os cards disponíveis na bancada do brother são:

Cortar água da casa

Colocar todo mundo na xepa

Liberar cooler

Acordar os brothers a qualquer hora

Manutenção externa ou interna: tranca todos no jardim ou na casa

Card especial flashback: só libera se todos os outros cards forem utilizados

Quais cards Arthur já usou?

Durante a madrugada de quarta-feira (6), Arthur já iniciou o uso de seus poderes no quarto secreto do BBB 22 e utilizou três cards: o que libera um cooler aos confinados, o de manutenção e também o que corta a água do confinamento. Assim, ainda restam dois cards para o brother segundo as regras do quarto secreto, além do especial que é liberado depois do uso de todos.

Quanto tempo vai durar o quarto secreto?

O quarto secreto irá durar 36 horas e vai ser encerrado por volta do meio-dia de amanhã, quinta-feira (7). A informação foi divulgada por Boninho nas redes sociais. A dinâmica repete o tempo que Carla Diaz permaneceu no quarto secreto no paredão falso do BBB 22, a sister também saiu da casa na terça a noite e retornou ao confinamento na quinta-feira.

Ainda não foi informado como será o retorno de Arthur, se o brother pregará alguma peça nos colegas, se aparecerá na despensa, no jardim ou outro local do confinamento. Também não foi divulgado até agora se o ator usará alguma roupa especial ou fantasia, como Carla Diaz em 2021, que se vestiu de dummy para retornar.

Brothers já especularam sobre paredão falso no BBB 22:

O que Arthur vai assistir hoje no BBB?

Hoje, quarta-feira, Arthur terá a chance de assistir os brothers durante uma das festas do confinamento. E a comemoração terá uma participação especial: Boninho. O diretor vai invadir a festa com uma fantasia que chamou de “globolinha”.

No ano passado, o chefão do reality show apareceu em uma das festas do programa vestido de dummy. Ele se divertiu ao lado dos brothers na pista de dança e pouco depois foi embora.

Após ler sobre as regras do quarto secreto, confira também:

Discurso eliminação BBB 22: o que Tadeu falou no paredão falso