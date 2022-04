Rejeição de eliminados do BBB 22: relembre as porcentagens da edição

O Big Brother Brasil terminou na última terça-feira, 26, com Arthur Aguiar vencendo a disputa com XX% dos votos. Enquanto o ator se consolidava como o favorito, outros participantes sofriam com a rejeição quando eliminados do BBB 22. Sete deles saíram com mais de 80% do votos, alto índice de votação.

Qual a maior rejeição de eliminados do BBB 22

Laís é a sister que encabeça o ranking de rejeição dos eliminados do BBB 22. A sister saiu com 91,25% dos votos no nono paredão da temporada e entrou para a lista das maiores porcentagens da história do programa em sétimo lugar.

Nessa altura o jogo, o quarto Lollipop já era bastante impopular entre o público e já havia perdido quatro membros. Além disso, a goiana teve uma grande rivalidade com Arthur Aguiar após a eliminação de sua aliada Jade Picon, o que desagradou a forte torcida do ator.

Ela disputou a berlinda contra Eliezer e Douglas Silva. A médica estava há nove semanas sem ir para o paredão, mas não conseguiu escapar quando Arthur ganhou a liderança e a indicou direto para a berlinda.

Laís foi a única que ultrapassou a casa dos 90%, mas outros seis participantes do BBB 22 levaram mais de 80% de rejeição do público, alto índice de votação quando comparado aos adversários.

O segundo lugar no ranking fica com Larissa, eliminada com 88,59% dos votos. A pernambucana havia entrado na casa apenas duas semanas antes por meio da casa de vidro. Sua estratégia foi jogar informações externas improcedentes para os brothers em uma tentativa de confundi-los. Os confinados podem até ter caído nas ‘fake news’ da sister, mas o público reprovou as atitudes da modelo.

Bárbara está em terceiro lugar com 86,02% dos votos. A loira deu início a série de eliminações do Lollipop – depois dela, todos os outros eliminados eram do quarto colorido.

Os ‘pãezinhos’ de Arthur Aguiar também se uniram para tirar Jade Picon do jogo. Depois de semanas de rivalidade com o ator, a influenciadora digital enfrentou o rival no paredão, mas foi eliminada com 84,93% dos votos. Ela caiu na berlinda após atender o big fone e puxar o marido de Maíra Cardi com ela.

Outros três brothers saíram do programa com alta porcentagem. É o caso de Natália, que saiu com 83,43%; Gustavo, eliminado com 81,53% e Eslovênia, que somou 80,74%.

Ranking de rejeição de eliminados do BBB 22

O ranking de rejeição segue com Lucas, Linn da Quebrada e Brunna Gonçalves – os três foram os únicos eliminados com porcentagens na casa dos 70%. O barão da piscadinha saiu com 77,54% dos votos em uma disputa contra Pedro Scooby e Paulo André, dois fortes jogadores.

Já Lina, que poderia ter sido uma das finalistas se tivesse conseguido manter a força que demonstrou no início, saiu com 77,16% dos votos após perder popularidade entre o público. A dançarina e esposa de Ludmilla, que ficou com a fama de ser a maior planta da edição, saiu com 76,18% dos votos.

Os paredões que eliminaram Eliezer, Jessilane, Naiara Azevedo, Pedro Scooby, Vinícius, Luciano e Rodrigo foram mais acirrados e a votação foi mais bem distribuída entre os emparedados.

Laís: 91,25% dos votos.

Larissa: 88,59% dos votos.

Bárbara: 86,02% dos votos.

Jade Picon: 84,93% dos votos.

Natália: 83,43%

Gustavo: 81,53%

Eslovênia: 80,74%.

Lucas: 77,54% dos votos.

Brunna Gonçalves: 76,18% dos votos.

Linn da Quebrada: 77,16% dos votos

Eliezer: 65,76% dos votos.

Jessilane: 63,63% dos votos.

Naiara Azevedo: 57,77% dos votos.

Pedro Scooby: 55,95% dos votos.

Vinícius: 55,87% dos votos.

Luciano: 49,31% dos votos.

Rodrigo: 48,45% dos votos.

