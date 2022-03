Repescagem no BBB 22? Eliminados voltam ao reality na quinta; entenda

Os oito primeiros eliminados do Big Brother Brasil vão voltar para o programa nesta quinta-feira (17). Os brothers vão participar de uma dinâmica especial no reality – ainda não se sabe se haverá uma repescagem no BBB 22 ou se será algo relacionado a prova do líder. Abaixo, veja o que sabemos até agora.

Repescagem no BBB 22?

Conforme anunciado pela Globo, os eliminados do BBB 22 até agora vão retornar ao programa na quinta, dia 17 de março. Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon e o eliminado de hoje vão se reunir para participar de uma nova dinâmica do reality show. Ainda não foram divulgadas informações sobre o que exatamente irá acontecer com eles.

Quem vai explicar qual será o papel deles é o apresentador Tadeu Schmidt durante o programa de quinta. Há a possibilidade de que seja algo relacionado a prova do líder, que acontece tradicionalmente neste dia. A missão dos ex-BBB’s será muito importante para o futuro do jogo.

Nas redes sociais, alguns internautas seguem acreditando na possibilidade de acontecer uma possível repescagem no BBB 22. Na última semana, os fãs de Jade Picon e Rodrigo Mussi levaram a hashtag “REPESCAGEM JADE E RODRIGO” pra os assuntos mais comentados do Twitter na tentativa de chamar a atenção da produção do programa.

Quem já foi eliminado do BBB?

1ª semana – Luciano foi o primeiro eliminado do BBB 22 com 49,31% dos votos em um paredão contra Natália e Naiara Azevedo.

2ª semana – O segundo eliminado do reality show foi Rodrigo com 48,45% dos votos. Ele foi derrotado por Jessilane e Natália.

3ª semana – Com 57,77% dos votos, Naiara Azevedo foi a terceira eliminada em uma disputa contra Douglas Silva e Arthur Aguiar.

4ª semana – Bárbara foi eliminada na quarta semana com 86,02% dos votos. Ela foi para o paredão com Natália e Arthur Aguiar.

5ª semana – A quinta a deixar a disputa foi Brunna Gonçalves. Ela recebeu 76,18% dos votos em um paredão contra Gustavo e Paulo André.

6ª semana – Larissa foi eliminada com 88,59% dos votos, maior rejeição do programa até agora, em uma disputa contra Linn da Quebrada e Arthur Aguiar.

7ª semana – Jade Picon foi a sétima eliminada e recebeu 84,93% dos votos do público. Ela foi derrotada por Arthur Aguiar e Jessilane.

