Resultado Casa de Vidro BBB 22: veja porcentagem da votação

A votação do público chegou ao fim e o futuro dos participantes da Casa de Vidro do BBB 22 foi definido: Larissa e Gustavo entram hoje, 13, para o elenco oficial do maior reality da TV brasileira. O A porcentagem final da votação foi de 52,77%.

Resultado Casa de Vidro BBB 22

O público votou e o resultado Casa de Vidro BBB 22 definiu Larissa e Gustavo como participantes do Big Brother Brasil 2022. O resultado oficial da votação da Casa de Vidro ficou assim: 52,77% do público votou sim sobre a entrada da dupla na competição, sendo a opção mais votada.

A votação do público foi feita, exclusivamente, no GShow – o portal de entretenimento da Rede Globo. Na enquete oficial, o público teve que votar em apenas duas opções: sim ou não. Sendo assim, Gustavo e Larissa necessariamente entrariam em dupla para o reality, sendo impossível só um deles entrar para o confinamento.

Já dentro do confinamento, os dois estão imunes ao paredão desta semana e vão votar em conjunto em uma única opção.

O resultado oficial da votação da Casa de Vidro contraria as parciais da enquete do UOL e do DCI. Ambas indicavam que a maioria do público seria contra a inclusão de Larissa e Gustavo no elenco final do reality. Vale lembrar que as enquetes do DCI são apenas um espelho do resultado oficial das votações no programa, que acontecem exclusivamente no GShow.

Participantes que estão no BBB 22

Com o resultado da votação da Casa de Vidro, o confinamento do Big Brother segue com 19 participantes nesta semana, antes da quarta eliminação do reality. Estão no programa 9 participantes do Camarote e 10 participantes do Pipoca.

Veja a relação dos participantes que seguem na competição por R$ 1,5 milhão:

Pipoca: Laís, Jessilane, Eliezer, Eslovênia, Lucas, Bárbara, Natália, Vinícius, Larissa e Gustavo.

Camarote: Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Brunna Gonçalves, Paulo André, Douglas Silva, Linn da Quebrada e Tiago Abravanel.

Como assistir online

É possível assistir ao BBB 22 tanto na TV quanto no Globoplay. Para ver na TV, não tem segredo e basta sintonizar no canal aberto da emissora no horário programado. Já no GloboPlay, que conta com planos a partir de R$ 24,00, é só visitar o www.globoplay.globo.com e escolher um dos formatos disponíveis: o usuário pode escolher entre ver o formato editado para o canal aberto ou as câmeras exclusivas com transmissão 24 horas por dia – tipo Pay-Per-View.

Para ver o mesmo conteúdo da Globo na internet, basta clicar na aba ‘Agora na TV’. No entanto, existe uma maneira mais completa de assistir ao BBB 22, que é assistindo ao sinal exclusivo das câmeras do streaming. Com o login ativo, é só visitar a página do Big Brother Brasil e clicar em ‘Acompanhe ao vivo’.

Leia também:

Veja as principais notícias do BBB 22 no DCI e fique por dentro do maior reality da TV.