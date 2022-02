Resultado parcial do paredão BBB 22 aponta maior rejeição da edição

Veja o resultado parcial do paredão do BBB 22 desta semana: Arthur, Natália e Bárbara se enfrentam pela permanência no reality.

Arthur, Bárbara e Natália estão na berlinda desta semana e um deles será eliminado na próxima terça-feira, 15 de fevereiro, durante o programa ao vivo. Como está a votação do público? Veja o resultado parcial do paredão BBB 22 nesta semana.

Resultado parcial do paredão BBB22 – Quem sai do BBB 22 Arthur, Bárbara ou Natália?

De acordo com o resultado parcial da votação do DCI sobre o paredão desta semana no BBB 22, Bárbara será a participante eliminada da quarta semana. A sister, que é integrante do Pipoca, aparece no topo do ranking de rejeição da semana com 79,68% dos votos. Os dados considerados para a parcial foram consultado na tarde desta segunda-feira, 14 de fevereiro, e somam mais de 108,1 mil votos.

Caso seja eliminada, Bárbara se juntará a Luciano, Rodrigo e Naiara Azevedo no time de primeiros participantes eliminados da competição por R$ 1,5 milhão.

Natália, que está em sua terceira berlinda na edição, aparece na segunda posição no resultado parcial do paredão do BBB 22. A participante recebeu 15,38% dos votos. A diferença entre Natália e Bárbara, no entanto, não é uma ameaça para a participante do segundo lugar: mais de 64,3% dos votos.

Assim como na semana passada, Arthur Aguiar aparece como o figurante do paredão, na posição mais confortável da berlinda. Ele recebeu 4,93% dos votos.

O resultado e a ordem final no ranking parcial é confirmado pela enquete do UOL. Por lá, Bárbara aparece com 73,78% dos votos e é seguida por Natália, com 16,02% dos votos, e Arthur Aguiar, que recebeu 10,20%.

Parciais do paredão do BBB 22 na segunda-feira, 14 de fevereiro

08h00 | Bárbara: 84,89% dos votos; Natália: 8,13% dos votos; Arthur Aguiar: 6,98% dos votos.

13h00 | Bárbara: 83,88% dos votos; Natália: 8,94% dos votos; Arthur Aguiar: 7,17% dos votos.

17h00 | Bárbara: 83,52% dos votos; Natália: 9,29% dos votos; Arthur Aguiar: 7,19% dos votos.

Em todos os horário consultados, Bárbara foi quem recebeu mais votos na enquete. Sendo assim, a participante deve ser anunciada como a quarta eliminada da competição.

Enquete DCI

A enquete do BBB 22 é um levantamento de opiniões e/ou percepções representativas de um grupo sobre um assunto de interesse geral que envolve um número restrito de entrevistados. Portanto, o resultado tem grandes chances de indicar a conclusão de quem disputa a preferência do público.

A votação da enquete do BBB 22 do DCI não possui caráter cientifico ou influência sobre o resultado do programa da Rede Globo.

Como votar no GShow?

O resultado parcial do paredão do BBB 22 publicado no DCI é baseado nas enquetes do DCI e UOL, que servem exclusivamente como espelho da porcentagem oficial do reality. Os votos computados nas votações do reality são exclusivamente feitos no GShow – o portal de entretenimento da Rede Globo.

Para votar, basta acessar o endereço www.gshow.globo.com, localizar a enquete oficial e selecioná-la. Depois, com as opções abertas, basta escolher quem deve ser eliminado da edição e votar. Depois de clicar na caixa “sou humano” e esperar a confirmação da emissora.

Com um cadastro usando nome e e-mail, é possível votar inúmeras vezes.

BBB 22: horário e como assistir a noite de eliminação

A quarta noite de eliminação do Big Brother Brasil está marcada para a próxima terça-feira, 15 de fevereiro, logo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’. Para assistir, existem duas maneiras oficiais: na TV e na internet.

Na TV, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo. Na internet, é preciso assinar o serviço de streaming da Rede Globo, o GloboPlay, que conta com planos a partir de R$ 24,00. Para isso, é só visitar o www.globoplay.globo.com e escolher um dos formatos disponíveis: o usuário pode escolher entre ver o formato editado para o canal aberto ou as câmeras exclusivas com transmissão 24 horas por dia – tipo Pay-Per-View.

Para ver o mesmo conteúdo da Globo na internet, basta clicar na aba ‘Agora na TV’. Já para acompanhar o pay-Per-View só precisa clicar na aba ‘BBB’ e, depois, ‘Acompanhe ao vivo’.

Programação BBB 22

Quinta-feira (10/02) – prova do líder

Sexta-feira (11/02) – festa

Sábado (12/02) – prova do anjo

Domingo (13/02) – formação de paredão

Segunda-feira (14/02) – jogo da discórdia

Terça-feira (15/02) – eliminação

Quarta-feira (16/02) – festa do líder