Rodrigo Carelli cutuca Boninho sobre BBB 22 ‘paz e amor’: ‘Marasmo’

Rodrigo Carelli, diretor da Fazenda e Power Couple, usou suas redes sociais para dar uma cutucada no BBB 22. Pelo Twitter, o responsável pelos realities na emissora do do Bispo Edir Macedo chamou o programa comandado por Boninho de “Marasmo”.

Rodrigo Carelli debocha do BBB 22

Em tweet publicada nesta quarta, 2 de fevereiro, após a eliminação de Rodrigo do BBB 22, Rodrigo Carelli debochou da 22ª edição do Big Brother Brasil e endossou o apelido criado pelo último eliminado sobre a Disney. “Entediado com esse marasmo? Nem vai precisar esperar a Fazenda! Em breve, tem Power Couple, na Recordtv! Com muito amor, mas pouca paz! Bora trocar a Disneylândia, pela Powerlândia!”, cutucou o diretor.

A nova temporada do reality de casais está prevista para começar no dia 9 de maio, período em que o BBB já terá eleito o ganhador do prêmio de R$ 1,5 milhão. A edição será comandada por Adriane Galisteu, que em 2021 assumiu também A Fazenda no lugar de Marcos Mion – atual Globo.

O comentário de Carelli dividiu opiniões. “você tem que aprender muito com Boninho , o elenco do BBB realmente é fraco, mas a estrutura não tem para ninguém”, escreveu uma seguidora. “A Fazenda é muito melhor que o BBB”, comentou outra.

Participantes BBB 22

Com a saída de Luciano e Rodrigo, 18 participantes seguem no BBB 22.

Grupo Pipoca: Laís (Médica); Luciano (Ator e Bailarino); Jessilane (Bióloga e Professora de Biologia); Eliezer (Designer e Empresário); Eslovênia (Estudante de Marketing e Modelo); Lucas (Engenheiro e Estudante de Medicina); Bárbara (Relações públicas e Modelo); Natália (Modelo e Designer de Unhas); e Vinicius (Bacharel em Direito)

Grupo Camarote: Arthur Aguiar (Ator e Cantor); Pedro Scooby (Surfista); Brunna Gonçalves (Bailarina e Influencer); Paulo André Camilo (Atleta Olímpico); Maria (Atriz e Cantora); Jade Picon (Empresária e Influencer); Douglas Silva (Ator); Linn da Quebrada (Cantora e Atriz); Tiago Abravanel (Ator e Apresentador); e Naiara Azevedo (Cantora).

Programação da semana

Quarta-feira (2/02): Festa do líder

Quinta-feira (3/02): Prova do líder

Sexta-feira (4/02): Prova do Anjo

Sábado (5/02): Festa com show

Domingo (6/02): Lá vem paredão de novo